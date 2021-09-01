我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

張惠妹線上開唱身兼數職 千萬人次看直播喊超值

記者林士傑／綜合報導
張惠妹難得舉行線上演唱會。（圖：聲動娛樂提供）
張惠妹難得舉行線上演唱會。（圖：聲動娛樂提供）

台灣天后張惠妹日前在抖音「夏日歌會」線上演唱會身兼數職，投入演唱之餘還得化身主持人、妝髮師，雖然不斷喊著好緊張，但感動人心的歌藝及得以一窺其私下毫無明星架子的模樣，近1.5小時的節目讓歌迷又驚又喜，直喊30元人民幣（約4.6美元）的門票相當超值，整場直播觀看人數累積1055萬人次。

她在邁向出道25周年之際一圓夢想，返回家鄉台東舉辦跨年演唱會，隨後按計畫開始籌備全新巡演，無奈疫情攪局打亂計畫，目前進度停擺。個性低調的她幾乎把時間全貢獻給家人，阿妹在直播時感性表示：「這兩年大家可以當作是很難得有更多的時間，可以跟最愛的人相伴，我陪家人、陪媽媽，相當珍惜這多出來的時間，希望大家可以越來越好。」

面對首次零觀眾的線上直播演唱會，阿妹相當慎重，與團隊提前布局，疫情期間則不斷透過視訊開會討論內容，不僅打造配合手機觀看的狹長型舞台，還有樂手、和音等共計10人團隊，獻唱「掉了」、「我最親愛的」、「跳進來」等11首歌曲。

這次阿妹堅持不要聘請主持人，經紀人陳鎮川說：「她想要自己來，認為這種直播要有真實感，像是居家的感覺。」因此阿妹台上、台下兩邊跑來跑去，另一方面又要查看網友留言、線上互動，甚至直接在鏡頭前補妝，整體對她而言是既忙碌又新鮮，陳鎮川笑說：「阿妹覺得滿好玩的。」

受到疫情影響，據了解阿妹年中有幾場大型演出喊卡，和聲李雅微發文提到團隊許久沒有演出，曝光了阿妹的私下模樣，「老闆娘直播演出前一直大喊『好緊張好緊張怎麼辦啦』，真的好可愛，但是一拿起麥克風就立刻變了一個人，回到那個天后a-Mei，身為她的樂手一分子真的榮幸萬分。」

疫情 台灣 手機

上一則

60歲哈林出意外濺血 送醫驚悚傷勢照曝光

下一則

李瑞鎮昔頻吃NG 臨時演員曝爆笑真相

延伸閱讀

紐西蘭部長視訊受訪 兒子揮巨根胡蘿蔔亂入

紐西蘭部長視訊受訪 兒子揮巨根胡蘿蔔亂入
發狠健身秀成果 黃子韜穿背心手臂炸裂

發狠健身秀成果 黃子韜穿背心手臂炸裂
子瑜直播遭死亡威脅 粉絲急檢舉驚悚留言

子瑜直播遭死亡威脅 粉絲急檢舉驚悚留言
歐陽娜娜直播唱歌 付錢才能繼續看 挨轟：缺錢缺瘋了

歐陽娜娜直播唱歌 付錢才能繼續看 挨轟：缺錢缺瘋了

熱門新聞

網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。(取材自微博)

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

2021-08-30 23:45
張清芳(左)和宋學仁15年婚姻正式結束。(本報資料照片)

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

2021-08-26 20:30
中國藝人趙薇傳遭封殺，原因為何引發關注。（取材自微博）

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

2021-08-26 21:58
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28
李連杰被點名可能是下個月的被整肅的對象。（取材自微博）

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

2021-08-30 16:24

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片