張惠妹線上開唱身兼數職 千萬人次看直播喊超值

張惠妹難得舉行線上演唱會。（圖：聲動娛樂提供）

台灣 天后張惠妹日前在抖音「夏日歌會」線上演唱會身兼數職，投入演唱之餘還得化身主持人、妝髮師，雖然不斷喊著好緊張，但感動人心的歌藝及得以一窺其私下毫無明星架子的模樣，近1.5小時的節目讓歌迷又驚又喜，直喊30元人民幣（約4.6美元）的門票相當超值，整場直播觀看人數累積1055萬人次。

她在邁向出道25周年之際一圓夢想，返回家鄉台東舉辦跨年演唱會，隨後按計畫開始籌備全新巡演，無奈疫情 攪局打亂計畫，目前進度停擺。個性低調的她幾乎把時間全貢獻給家人，阿妹在直播時感性表示：「這兩年大家可以當作是很難得有更多的時間，可以跟最愛的人相伴，我陪家人、陪媽媽，相當珍惜這多出來的時間，希望大家可以越來越好。」

面對首次零觀眾的線上直播演唱會，阿妹相當慎重，與團隊提前布局，疫情期間則不斷透過視訊開會討論內容，不僅打造配合手機 觀看的狹長型舞台，還有樂手、和音等共計10人團隊，獻唱「掉了」、「我最親愛的」、「跳進來」等11首歌曲。

這次阿妹堅持不要聘請主持人，經紀人陳鎮川說：「她想要自己來，認為這種直播要有真實感，像是居家的感覺。」因此阿妹台上、台下兩邊跑來跑去，另一方面又要查看網友留言、線上互動，甚至直接在鏡頭前補妝，整體對她而言是既忙碌又新鮮，陳鎮川笑說：「阿妹覺得滿好玩的。」

受到疫情影響，據了解阿妹年中有幾場大型演出喊卡，和聲李雅微發文提到團隊許久沒有演出，曝光了阿妹的私下模樣，「老闆娘直播演出前一直大喊『好緊張好緊張怎麼辦啦』，真的好可愛，但是一拿起麥克風就立刻變了一個人，回到那個天后a-Mei，身為她的樂手一分子真的榮幸萬分。」