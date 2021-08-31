江宏傑同居四男三女 離婚後心情好：多了很多家人

江宏傑在節目中將展現更多真實的自己。（取材自臉書）

競技型電視節目「全明星運動會」第2季日前播畢，由實境節目「全明星觀察中」接檔，並舉辦開播記者會，班底小春、吳思賢(小樂)、大元、黃沐妍(小豬)、江宏傑 、粿粿、林敬倫一起現身，已經隨節目展開14天的同居生活。

他們在參與節目前，各自抱持著不同幻想，林敬倫、粿粿以為要來挑戰任務，小春直接打破網友猜測，「大家以為我們四男三女要一起談戀愛，其實我們是發展成家人關係，現在已經有點捨不得。」大元雖然名花有主，但還是投入了同居生活，她直言：「我本來就是有家人的幸福少女，但來這裡發現更有愛。」他們保證節目沒有腳本，大家付出的是「真感情」，現在已經同居超過10天，早就習慣把「愛」掛在嘴邊。

「全明星觀察中」找來7位藝人同居14天。（圖：台視提供）

為了證明彼此都敞開心胸，他們不約而同提到，江宏傑私下說了許多「不能說的秘密」，真的百分之百信任「家人」。江宏傑放下一雙兒女跑來「同居」，他坦言接到節目邀請後有考慮一下，思考內容和方向是否適合，以及他能否兼顧各方面。至於是否14天都不能見到父母兒女？他語帶保留表示節目中有多個彩蛋，要大家看了就知道。

「全明星觀察中」在民宿前開起記者會。（圖：台視提供）

關於離婚後的生活，江宏傑不便多言怕模糊宣傳焦點，僅透露目前心情OK，「多了很多家人」。面對小樂、小豬接力爆料他反差大，玩起遊戲如同「大屁孩」。江宏傑不諱言在節目中「認識真正的自己」，感覺像回到小時候，彌補了他貢獻給桌球訓練的童年時光。他之後也會跟小孩一起看節目，不怕被孩子們看到幼稚的一面，反而希望他們能看到爸爸跟大家一起奮鬥的模樣。