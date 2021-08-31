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男神加持北影 柯震東當追愛「月老」 陳柏霖壓軸

記者黃保慧／綜合報導
柯震東(右)、王淨(左)主演「月老」是台北電影節開幕片。（圖：台北電影節提供）
柯震東(右)、王淨(左)主演「月老」是台北電影節開幕片。（圖：台北電影節提供）

台北電影節日前公布本屆開閉幕片，分別為九把刀執導、柯震東主演的「月老」以及許富翔首部劇情長片「詭扯」，由陳柏霖主演。 2部作品原先皆預定在6月舉辦的台北電影節世界首映，受疫情影響，終於能在秋天和影迷相見。

台北電影節總監李亞梅表示，儘管受到疫情影響，台北電影節不得不延後三個月舉辦，「但感謝兩部電影我們的看重，將重要的首映留給台北電影節。兩部作品分別展現出了今年台灣電影的不同面貌，精采可期，非常值得一看。」

九把刀的首部作品「那些年，我們一起追的女孩」10年前在台北電影節世界首映，掀起熱烈迴響，更獲國際青年導演競賽觀眾票選獎。他透露至今仍難忘與滿場觀眾一同觀影的感動，「全場爆起驚人掌聲，直到現在我都還聽得到，且不需要閉上眼睛。」

「月老」同時獲選台北電影節和韓國富川奇幻影展開幕片，他說「以前肯定會說一些很臭屁的話，但這次其實感覺很害羞。」九把刀表示，自己有點不知道該如何區分電影和人生，「大概是一陣混亂攪和和猛烈榨取，有了奪取青春的『那些年，我們一起追的女孩』、黑暗悔恨的『報告老師！怪怪怪怪物』，以及……學不會說再見的『月老』」，他更感性說「抽屜裡的童年無法倒回，但願在電影裡重逢，來吧大家。」

許富翔首部長片合作陳柏霖。（圖：台北電影節提供）
許富翔首部長片合作陳柏霖。（圖：台北電影節提供）

閉幕片「詭扯」是許富翔執導的首部劇情長片，他曾以「16個夏天」獲金鐘獎最佳戲劇節目和最佳導演，對於作品獲邀為影展閉幕，許富翔表示，自己是第一次帶著作品來到台北電影節，感謝台北電影節一直以來對新導演和年輕創作者的支持，「雖然受到疫情影響，但依舊期待與觀眾互動。」

該片先前已在台北電影獎入圍包括最佳導演在內的五項大獎，並獲得韓國富川奇幻影展評審團大獎肯定，對於台灣觀眾反應有何期待，他謙稱觀眾如果有笑是自己賺到，又笑說：「不要對我太仁慈，但也不要太殘忍，我還是有小小的創作者自尊。」

劉冠廷上演黑吃黑動作喜劇。（圖：台北電影節提供）
劉冠廷上演黑吃黑動作喜劇。（圖：台北電影節提供）
宋芸樺穿梭陰陽尋覓真愛。（圖：台北電影節提供）
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