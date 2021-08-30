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「刻在你心底的名字」主題曲惹議 創作者：絕非抄襲

記者林士傑、李姿瑩／綜合報導
吳宗憲質疑「刻在」抄襲，意外點火燒向金曲與金馬。（本報資料照片）
吳宗憲質疑「刻在」抄襲，意外點火燒向金曲與金馬。（本報資料照片）

台灣男星盧廣仲替電影「刻在你心底的名字」獻唱主題曲「刻在我心底的名字」，接連拿下第57屆金馬獎最佳原創歌曲、第32屆金曲獎最佳年度歌曲獎，卻遭吳宗憲質疑抄襲西洋金曲「Reality」，又有網友翻出該曲和中國大陸音樂人JINBAO的作品「自由が丘」旋律相似，獲獎資格引起網路論戰。

「刻在我心底的名字」由星馬音樂人許媛婷、佳旺、陳文華共同完成詞、曲創作，日前三人透過華納音樂版權發表律師聲明，表示對抄襲說感到困擾和遺憾，「各界就『刻在我心底的名字』歌曲之指教，華納公司均理解尊重，惟為恐各界誤解，本律師代華納公司聲明，『刻在我心底的名字』歌曲為作者許媛婷、謝佳旺、陳文華所原創，絕非抄襲。」

盧廣仲以「刻在我心底的名字」獲得今年金曲獎「年度歌曲獎」。（本報資料照片）
盧廣仲以「刻在我心底的名字」獲得今年金曲獎「年度歌曲獎」。（本報資料照片）

吳宗憲昨看完聲明稿反問：「這麼多音樂人還有聽眾的耳朵怎麼了？律師本身覺得呢？他聽完的感覺也是跟他的聲明一樣嗎？」吳宗憲表示並非批評盧廣仲，只是拋出個人看法交由社會公評，對於盧廣仲的年紀可能沒聽過「Reality」？吳宗憲則說要問盧本人。

自第32屆金曲獎報名須知可見年度歌曲獎應為全新之創作單曲（包含詞、曲及演唱），鬧出抄襲爭議後該如何處置？文化部表示有關第32屆金曲獎年度歌曲「刻在我心底的名字」疑涉著作權爭議，依「著作權法」規定，應由著作權人提出，經智慧財產及商業法院嚴謹的專業判斷，文化部影視局再依據判斷結果進行後續處置。

過去不曾發生取消得獎者的案例，多是揭曉入圍名單後因不符合資格被取消，像是A-Lin「幸福了然後呢」、張震嶽「抱著你」，成龍、郁可唯等等。曾任評審的不具名音樂人表示年度歌曲評比是看歌曲的影響力、時代性，在他看來僅幾小節相似，仍視為一首獨立作品；另一位不具名的音樂人也說兩首歌有差異性，不認為會因此取消歌曲的獲獎資格。

台灣 入圍 中國

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