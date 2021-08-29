吳宗憲批年度金曲抄襲 導演揭內幕：難認同前輩建言

王世均(左起)、吳宗憲、洪曉蕾出席東森直銷活動。（記者沈昱嘉／攝影）

金曲獎結束一周，本土天王吳宗憲在活動上突然表達不滿，認為金曲獎不該將年度歌曲頒給盧廣仲所唱的「刻在我心底的名字」，質疑這首歌曲根本不是原創。原唱盧廣仲所屬的添翼創越工作室對此回應「經過比對，歌曲有一定的差異」，而電影 的監製瞿友寧深夜在臉書 發文，提出自己的看法。

日前活動上，吳宗憲表示，「一首抄襲的歌，然後評審給他年度最佳歌曲，上面寫的是原創」，並邊講邊唱起西洋老歌「Reality」，說自己早在民歌西餐廳演唱過無數遍，一聽到「刻在」的旋律馬上產生聯想。

對此，「刻在」所屬添翼唱片表示：「經過比對，歌曲有一定的差異。我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法，謝謝。」

「刻在我心底的名字」被疑有抄襲之嫌，瞿友寧提出自己的看法。 （取材自臉書）

同名電影導演 瞿友寧則說，對於盧廣仲無端承受這些事感到無辜，「歌既非他填詞譜曲，也非他製作，他只是位演唱者，代表團隊去領了這個奬」 ，接著透露這首電影主題曲當初創作的歷程，從Demo、詞曲、編曲、製作、演唱者好幾關的調整，至少花了三個月時間，「我不確定作曲老師有沒有受到那首西洋老歌的影響，至少我知道每位創作老師在其中來回的不停嚐試，推翻，再創作，早已修改了不知道多少版本，而這些日子從來沒有人談到這首西洋老歌，因為我們從來沒有想師法、模擬或抄襲經典西洋老歌的任何一部份」。

瞿友寧表示，發言不是針對憲哥，只是認為「我們看一件事情，真的不能用自己的觀點，就必須強迫所有人接受，甚至用誇張的話語去影響別人」。