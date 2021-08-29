盧廣仲「三金大滿貫」 網友研究祖墳讓他哭笑不得

盧廣仲完成「三金大滿貫」。（記者王聰賢／攝影）

饒舌選秀節目「大嘻哈時代」日前重新復播，先前受到疫情 影響，停錄的進度也終於開始動起來。復播記者會上，導師群大支、剃刀蔣、Leo王及熊仔皆難掩興奮，尤其提到蛋堡在金曲獎上的斬獲，與有榮焉。記者會也邀請來賓盧廣仲一起分享對嘻哈的看法，盧廣仲平時就是「大嘻哈」觀眾，頗欣賞年紀最小的參賽者青蛙。「因為青蛙有台南腔，感覺像在聽我高中同學講話。」

日前落幕的金曲獎，由蛋堡奪得國語歌王，象徵樂壇「大嘻哈時代」來臨。Leo王謙稱自己也是蛋堡的追隨者，剃刀蔣雖然與獎項擦身而過，但他肯定這次的頒獎結果可以給嘻哈人更多鼓舞，讓嘻哈音樂受到認同與流行。

本來的主持人J.Sheon因為後續另有工作 ，忍痛將主持棒交給李英宏。李英宏接下主持棒，雖然有壓力但不擔心被觀眾拿來與J.Sheon比較，認為兩人風格不同。他比較擔心會有脫稿演出的部分，畢竟比賽已經進入白熱化。嘻哈音樂深具感動人心的力量，熊仔先前就常在節目中掉淚，今天自嘲「不能一直靠這一招」，當眾點名「大支會看不起」。結果大支自己也是強忍眼淚，尷尬回應要大家「想哭就哭」。

盧廣仲金曲獎以「刻在我心底的名字」獲年度歌曲獎，完成「三金大滿貫」，不少網友搞笑留言說網路揪團研究他家「祖墳風水」，盧廣仲哭笑不得。他再次強調是沾了好歌的光，未來沒有設定更遠大的目標，只希望疫情趕快過去，讓大家中秋節能安心烤肉。另外他也被問到何時會再拍戲，他則幽默地回：「下次拍戲就是回歸拍戲的時候！」