侯孝賢拍「良辰吉時」 李康生讚劇本幽默創新

侯孝賢為戲擔任總監製。（本報資料照片）

串流媒體OTT平台益見優秀影人加入，國際名導侯孝賢將擔任原創影集「良辰吉時」總監製，還找來30年沒拍電視劇的李康生主演。而男星楊祐寧也將擔任「接招吧！製作人」監製和男主角。

由楊祐寧擔任監製兼男主角的最新音樂職人劇「接招吧！製作人」，日前釋出首波預告，不僅有先前公布的主演陣容9m88、馬念先、陳昊森亮相，以及最佳樂團的落日飛車，超華麗的夢幻卡司陣容，還有香港歌手許志安、鳳小岳、蕭煌奇、納豆等人。

楊祐寧(右)和許志安在河邊釣魚。（圖：牽猴子提供）

楊祐寧飾演王牌音樂製作人，戲裡不只要懂音樂、還要懂人。為了和蕭煌奇合作，甚至走進柔道場，沒想到蕭煌奇竟也是柔道高手，演戲過程全部來真的，沒有替身，楊祐寧多次被摔到臉色慘白，導演 依然沒有喊卡。

眾星雲集的預告中，驚見剛奪下今年金曲獎評審團大獎的萬芳，她飾演「自己」，以DJ角色貫穿整部劇，與楊祐寧有不少對手戲，她開心表示：「很久沒見過戲感那麼好的演員，跟楊祐寧對戲真的很爽、很享受！」

而由CATCHPLAY集團製作的「良辰吉時」，由侯孝賢擔任總監製、「強尼‧凱克」金馬獎提名 導演黃熙執導、金馬獎最佳美術設計黃文英擔任藝術總監，睽違30年未接演台劇的李康生擔任男主角。

「良辰吉時」的故事類型為台灣 劇集中鮮少觸碰的黑色懸疑喜劇，李康生說：「『良辰吉時』的劇本幽默創新，我的角色設定更是以前從來沒有接觸過，太有趣了。」