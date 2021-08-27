黃品源歌頌大陸疫苗 網轟：作對高端、拍馬屁

黃品源近來工作重心在中國大陸。 （取材自黃品源臉書）

台灣 男星黃品源日前透露已在大陸接種疫苗，因為這次疫情 看到大陸無條件提供了疫苗給其他國家，有感而發創作了一首歌曲，他在社群上分享歌曲，不過卻被網友質疑是在跟「在跟台產高端疫苗 作對」。

黃品源在臉書上分享新歌「為夢想而飛」，並透露創作這首歌的動機，「因為疫情的關係，我第一次在大陸度過了這麼久的時光，2021年5月也在大陸接種了免費的新冠疫苗。而這幾個月，全球疫苗緊缺的情況之下，中國疫苗已無條件向全球約100個國家提供了5億多支的疫苗。我也因中國疫苗傳達到上百個國家，為無數生命帶來的無疆大愛，有感而發，寫下了這首《為夢想而飛》」。

原本看似立意良好的歌曲，但是網友忍不住酸「又是個拍馬屁的藝人，有種就不要回台灣，好好待在你的祖國，台灣人不需要這麼多的牆頭草」、「一定補助不少」、「是被迫幫中共PO宣傳文嗎？」、「科興保護力低，記得多打幾針」、「會被公幹吧！放棄台灣市場啦」、「歌好聽又正能量，但這樣不就是在跟台產高端疫苗作對啦」。

稍早，網路上更瘋傳一張黃品源臉書按讚留言「一群殘劑人和白老鼠再（在）笑一個正常人」的截圖，引發熱議。