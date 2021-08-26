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請假3周傳請辭 胡瓜歸隊大集合 錄影防疫升級

記者林怡秀╱綜合報導
胡瓜（前）重返「綜藝大集合」，製作單位加強防疫規格，多了噴霧門消毒，後為阿翔。（圖：民視提供）
胡瓜（前）重返「綜藝大集合」，製作單位加強防疫規格，多了噴霧門消毒，後為阿翔。（圖：民視提供）

台灣主持人胡瓜為防疫規格連續向民視「綜藝大集合」請假3周，最後雙方妥協，他點頭重新歸隊，製作單位知道他的擔憂，增加不少設施和規定，包括入口就有酒精噴霧門、麥克風消毒，遊戲一換場就全面大消毒，錄影過程中沒參與的一律在棚外等待，不得入內。

敬業的他，竟連3周沒進棚，原因是幾周前疫情嚴峻，「綜藝大集合」錄影數10人群聚，超過一半以上沒打過疫苗，參賽者多是素人，危險性太高，他說：「真的是基於防疫考量，因為家裡還有3個長輩在，怕影響到他們。」如今疫情趨穩，每日確診人數降到個位數，他周日和民視高層碰面會談，最後決定回到節目，而製作單位配合他，也多了幾項新的防護措施。

胡瓜如今重返「綜藝大集合」，外傳他和民視合約到10月底，他說「其實是到11月，我和民視20幾年了，像好朋友一樣，要不要續約可以當場說，現在說還太早。」他雖然請假，但仍然關注大家的表現，「阿翔很辛苦，臨時通知要幫我代班，我跟阿翔說聲抱歉。」阿翔則說，一開始心很慌，「有點不習慣，覺得家裡少了一個大人，也感謝各路英雄來幫忙，我也怕我們會愈來愈習慣。」胡瓜接話「我也會怕耶，但他們都表現得不錯啦！」

不過4月胡瓜曾向媒體表達對民視高層的不滿，如今他表示，這期間和民視高層談過好幾次，「就是談節目未來的走向，我們想走向戶外，因為還是要跟觀眾互動，所以要做好長期抗戰的準備。」而女兒小禎遭昔日閨密爆料，指她靠切胃減肥和婚內出軌，胡瓜說有問過小禎，「她說這些過去都已經講過了，當事人不回應，我們也不會再去回應什麼。」也表示小禎心情好，並未受影響。

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