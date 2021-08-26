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「少女八家將」戲殺青爆欠薪 龍劭華等人片酬飛了

記者陳慧貞╱綜合報導
林韋君(左起)、龍劭華、楊子儀演出「神將少女八家將」，傳遭欠片酬。（圖：華視提供）
林韋君(左起)、龍劭華、楊子儀演出「神將少女八家將」，傳遭欠片酬。（圖：華視提供）

龍劭華、林韋君、張勛傑、楊子儀主演的「神將少女八家將」爆發欠薪風波，參與演出的廖峻兒子廖錦德在臉書發長文控訴製作人神隱、至今一毛錢沒拿到，據知情人士透露，全劇組演員超過20人，有人拿到一半酬勞、有人僅拿到四分之一，龍劭華、楊子儀至今仍未收到尾款，劇組欠演員、工作人員薪資逾百萬元。

「神將少女八家將」改編自高雄內門女子八家將，描繪女子挑戰八家將，從不被認同到成為台灣之光的故事，當初演員們為練跳八家將、宋江陣，在烈日下曝曬、考驗肌耐力，楊子儀扛10公斤刑具跳將，女主角林韋君在練習時被鐵釘插傷拇指、膝蓋瘀青，受傷連連，曾直呼：「比當兵還苦！」所有演員為戲吃盡苦頭。

沒想到戲殺青後竟爆積欠薪資，廖錦德指稱，因沒拿到酬勞，他寄存證信函給該戲製作人黎竹平所屬黎明傳播公司，對方應允8月中付款，卻未如期收到款項，他爆氣指控製作人：「神隱不是該有的態度，有誠意願意出面解決的話，看是要分期還是如何？我相信大家都能體諒，出錢就是老大的心態，已經過時，更何況我沒收到錢，你不是我老大，所以我決定不讓其他人上當。」

龍劭華則透過經紀人表示，目前還有4集酬勞未拿到，楊子儀也被欠最後一期尾款，多數演員因被積欠酬勞，屢次向劇組反應，劇組卻將責任推給華視，指因華視沒給補助款，才會拖欠酬勞，針對欠款風波，製作人黎竹平目前無回應。

該劇不僅爆欠款風波，劇組也因拍攝期間與高雄一家宮廟發生糾紛，導致播出生變，華視回應：「得標廠商因與合作廠商有商標權爭議，且無法釐清著作權歸屬，依當下條件，此劇根本無法播出。在兩造對相關爭議未取得共識、該劇製播未能排除法律疑慮的情況下，基於監督廠商及維護合約規定的立場，華視無法支付後續補助款；目前已要求得標廠商盡速與合作廠商解決歧異排除問題」。

廖峻兒子廖錦德在臉書發長文控訴「神將少女八家將」製作人神隱，沒拿到酬勞。（摘材自...
廖峻兒子廖錦德在臉書發長文控訴「神將少女八家將」製作人神隱，沒拿到酬勞。（摘材自臉書）

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