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房祖名代母悼李行 沒見過林鳳嬌如此傷心

記者陳建嘉╱綜合報導
恩師李行過世，林鳳嬌心情大受影響，由兒子房祖名出面代為悼念。(本報資料照片)
恩師李行過世，林鳳嬌心情大受影響，由兒子房祖名出面代為悼念。(本報資料照片)

「台灣電影教父」李行心肺衰竭離世，享耆壽91歲，近日靈堂開放給親朋好友悼念，受他一手提拔的林鳳嬌住在香港，因疫情影響不克到場，由住在台灣的兒子房祖名代為悼念，房祖名有感而發表示：「對媽媽來說，李行導演就像是老師，更像是一位父親。」

房祖名說媽媽一聽到李導演過世，難過到幾乎什麼事情都無法做，更不敢看網路和新聞，就怕看到情緒潰堤，他從未看過媽媽這麼難過，所以他決定前往靈堂，親自給導演上柱香。

「對我來說，李行導演是一位慈祥的長輩，媽媽其實很少跟我提自己過去的電影，但我這次回去，想好好的把李行導演跟媽媽的電影再看一遍。」房祖名的父母成龍、林鳳嬌雖無法到場，但早在靈堂開放第一天，就跨海寄花籃，獻上追思。

李烈1979年出道作品「小城故事」由李行導演執導，她說自己無論是演員、製片，都一直受李行導演疼愛，「他一直照顧著我，也一直盯著我，要我多為台灣電影做一些事情」。李烈前往靈堂悼念時，帶著李行導演最愛的高粱酒，回想起過去師母「李媽媽」為了導演的健康，不准他喝太多，現在導演已經長眠，就準備了他最愛的酒，讓他在天上能好好品嘗。

除此之外，亦有不少電影圈好友都到場低調追思，包括侯孝賢、廖慶松、吳念真等人，緬懷他們心目中的電影大師。

房祖名(左二)向已故的台灣導演李行上香。(圖：兩岸電影交流委員會提供)
房祖名(左二)向已故的台灣導演李行上香。(圖：兩岸電影交流委員會提供)

導演 李行 電影

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