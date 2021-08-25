妝容搞的鬼？43歲徐懷鈺粉絲認不出

徐懷鈺近日分享收工照，許多粉絲驚嚇認不出。(取材自Instagram)

出道23年的徐懷鈺（Yuki）去年8月舉辦演唱會，隨後鮮少公開露面，多是更新社群 美照和網友互動。她最近分享了和同仁的收工合照，許多粉絲驚嚇認不出她、找不到她在何處，還有人說：「Yuki，拜託千萬別去整形醫美哦！因為原來的妳已經很漂亮了。」但其實一切都是妝容搞鬼。

43歲Yuki月初以短髮樣貌上網路節目，讓粉絲直誇美，這回變成辮子長髮，背心搭配短褲的牛仔風相當俏麗、有型，她說「謝謝這2天辛苦陪我的大家，我們一起期待成品」。不過照片中的她臉蛋和以往略顯不同，讓粉絲驚訝直呼不像徐懷鈺、差太多了，也有網友猜測應是妝容影響，表示：「這妝有點認不出來！」

外型引發熱議，徐懷鈺親上火線回應：「為了符合拍攝主題，嘗試了不一樣的妝容，意料外的有了話題，大師你們成功了。」

彩妝師解釋化妝會讓人搞不清楚真偽，很開心這次目的見效，徐懷鈺的經紀人回應：「是為配合主題才化那個妝，（拍攝）角度也有點問題。」對於拍攝內容則保密到家。

徐懷鈺當年憑著「我是女生」、「妙妙妙」、「怪獸」等歌曲紅遍大街小巷，過後來接連爆出耍大牌、合約糾紛等負面新聞，讓她瞬間沒收入，還得靠歌迷接濟才能過活。合約糾紛告一段落後，近年來她才積極回歸演藝圈，上通告、舉辦演唱會等。