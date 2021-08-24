金曲獎收視升 曹雅雯致詞最吸睛 瘦子成紅毯吸睛王

曹雅雯多次上台領獎。（本報資料照片）

第32屆金曲獎收視出爐，受在家防疫 族群助攻，電視觀眾群回流，寫下平均收視率達4.22、共329.4萬人搶看，相較去年低迷的3.2，金曲獎終於重返破4的防線。而今年收視最高點，落在台語歌后曹雅雯奪最佳台語專輯獎，一句「好想趕快去喝酒喔」致詞，瞬間收視更達6.31；而瘦子則以3.08登基「紅毯吸睛王」。

乱彈阿翔(左)和四分衛阿山頒獎趣味十足。（圖：台視提供）

受疫情 影響，金曲獎延期舉行，也未開放現場觀眾入席，但宅在家的粉絲，直接對收視率做出貢獻。去年金曲遭到民視「台灣 那麼旺」及公視「我的婆婆怎麼那麼可愛」夾殺，導致流失40萬名觀眾，收視率跌破4；業界推測今年同時段史詩大戲「斯卡羅」尚未發威、搶食，金曲32重返平均4的基本水準。

瘦子是紅毯吸睛冠軍。（圖：台視提供）

此外，新科台語歌后曹雅雯也是本屆金曲收視王，一句「好想趕快去喝酒喔」，讓瞬間收視衝到6.31；乱彈阿翔、四分衛阿山頒發「最佳樂團獎」拿下6.21，位居第2；排行第3的是，羅時豐和孫淑媚頒發「最佳台語專輯獎」，足見台語歌曲獎項吸引不少電視觀眾。

表演節目部分，收視冠軍由滅火器抱走，彭佳慧、羅文裕合唱居次，最佳新人?te壞特也成功擠進前3名。新媒體表現上，YouTube點閱率較高的表演，是壓軸的李玖哲和阿爆的開場大秀，網路上口碑持續發酵。