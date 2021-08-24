「斯卡羅」下跪學狗叫 吳慷仁演技被讚爆

吳慷仁在「斯卡羅」中演技精湛。（圖：公視提供）

台灣 公視史詩旗艦戲「斯卡羅」開播以來，劇中各族群角力鬥爭，大時代悲歌觸動人心，吳慷仁飾演的社寮頭人「水仔」，在夾縫中求生存，不惜向斯卡羅人下跪學狗叫，近乎搖尾乞憐的卑微模樣，令不少網友看了相當震撼，直呼：「這是前4集內，吳慷仁最讓人驚艷的一幕」、「還有什麼他不能演的」。

「斯卡羅」收視維持高點，第3、4集平均收視分別為2.3、2.46，吳慷仁在劇中穿梭閩客、斯卡羅人中卑微求生，一場因庄口吊掛著無頭屍，讓法比歐震驚、怒不可遏，吳慷仁瞬間被套繩差點被吊死一幕，全場雙方拉扯力道來真的，他滿臉驚懼、惶恐、求饒神情，甚至被法比歐斥責：「你是我見過最卑賤低下的人。」令人看了揪心。

另一幕吳慷仁面對斯卡羅人質問，為了族人生存，不惜被摸頭、下跪學狗叫，乞求、諂媚神情，表演氣場大到讓人移不開目光，網友大讚「貪婪、諂媚、虛偽、心懷不軌，演得絲絲入扣」，吳慷仁為角色曬得又黑又瘦，更凸顯「水仔」卑微求生的兩難，讓網友對他的演技讚聲不斷：「好厲害啊！為了生存，整個氛圍出來了」、「當狗當得卑屈中帶著狠勁，真的很難演啊」、「下屆金鐘男配角就是他了」。