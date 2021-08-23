許富凱等了7年擒台語歌王 江蕙送祝福鼓勵唱下去

許富凱歡喜分享剛獲得金曲台語歌王的喜悅。（圖：何樂音樂提供）

許富凱等了7年才擒來金曲獎「台語歌王」桂冠，線上慶功難掩興奮，是否哭了好幾回？他說：「其實我一直忍著，經紀人提醒我影片會流傳一輩子，所以我有Hold住。」已封麥的二姐江蕙是否也有恭喜他？他笑：「她有透過川哥跟我恭喜，她之前一直以為我要走紅地毯，結果我沒走。」

得了台語歌王後，許富凱自覺責任更大，表示將持續推廣台語之美，「得了這獎對我而言是滿大的動力，但不管有沒有得，台語歌都是我的動力，很多前輩都把台語歌的使命託付給我，包括二姐也叫我繼續唱台語，這使命我會一直保留，台語歌一定要有人傳承。」

評審團指他封王「一次就勝出」，許富凱聞言大驚：「喔！這怎麼好意思，但對我來說這是很棒的消息，不管是鼓勵或應該就是到你了，這件事對我而言，比任何事都開心。」

台語歌后曹雅雯憑「自本」專輯，連奪最佳編曲人、台語女歌手及台語專輯3大獎。在典禮前卻被發現名列初審評審，引不公疑慮，前晚慶功宴她心情未受影響，也澄清「因為其實這個賽制，我也是上屆評審，這屆是初審評審，跟我有關的項目都要毀滅，項目都被槓掉，連評都不能評，所以沒有什麼爭議性」。

曹雅雯入圍 8項、奪下3項，問及是否有哪項沒得留遺憾？她表示：「不會，很爽了。」她跟金曲創作才子張三爆出緋聞 ，而她也被發現成為張三公司負責人，問到人在大陸的緋聞男友張三，有沒有給她祝福？她表示摘金後，張三傳訊給她2個字，寫下「爽嗎？」她則回「感謝」，也相約線上視訊喝酒慶功。