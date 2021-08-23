田馥甄上台領獎 與吳青峰互用唇語說我愛你

吳青峰頒發歌后獎。（圖：台視提供）

田馥甄（Hebe）下個月出道滿20年，在第32屆金曲獎抱回最佳華語女歌手獎，如同收到一個大禮。她在後台稱媽媽等偶像許富凱得獎等了很久，加上女兒開胡，可謂雙喜臨門，她笑說：「許富凱得獎我也想跳起來，媽媽在富凱得獎時，就拿出一瓶酒，但說要等女兒得獎再開，算是滿會做人。」

好姐妹Ella、Selina在她獲獎第一時間發文祝賀，然後衝到慶功現場，Hebe說看到Selina的訊息，忍不住笑出聲，「Selina說原本要穿睡衣，但我一得獎，她立刻換洋裝穿金戴銀。」眾人好奇在台上和頒獎嘉賓吳青峰講什麼悄悄話？Hebe甜回，很開心能從好友手中接過獎座，「我們互相用唇語說『我愛你』，2個人眼眶泛淚，後來我有hold住淚水。」

她的「一一」巡演去年起跑，原計畫年底唱進高雄巨蛋，考量疫情 仍不穩定暫時擱置，登山也是待疫情趨緩後再說。至於金曲獎獎金，她笑稱：「以現在威力彩的數目那麼大，應該是浮雲，可以請同仁吃吃喝喝沒問題。」

她在台上的致謝名單包含前東家華研，代表雙方紛爭落幕？Hebe表示對她而言得到肯定是一路累積的成果，「不會忘記陪過我的同事，但是無法一一唱名，謝謝他們（指華研）發掘、培養我，讓我有這麼多的經歷和養分，是真心的感謝。」她稱無論彼此存在著何種問題，都是在於個人解讀角度不同，不影響心中的謝意。