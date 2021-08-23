我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡州波特蘭衝突再起 左派與極右翼暴力開打

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

田馥甄上台領獎 與吳青峰互用唇語說我愛你

記者林士傑╱綜合報導
吳青峰頒發歌后獎。（圖：台視提供）
吳青峰頒發歌后獎。（圖：台視提供）

田馥甄（Hebe）下個月出道滿20年，在第32屆金曲獎抱回最佳華語女歌手獎，如同收到一個大禮。她在後台稱媽媽等偶像許富凱得獎等了很久，加上女兒開胡，可謂雙喜臨門，她笑說：「許富凱得獎我也想跳起來，媽媽在富凱得獎時，就拿出一瓶酒，但說要等女兒得獎再開，算是滿會做人。」

好姐妹Ella、Selina在她獲獎第一時間發文祝賀，然後衝到慶功現場，Hebe說看到Selina的訊息，忍不住笑出聲，「Selina說原本要穿睡衣，但我一得獎，她立刻換洋裝穿金戴銀。」眾人好奇在台上和頒獎嘉賓吳青峰講什麼悄悄話？Hebe甜回，很開心能從好友手中接過獎座，「我們互相用唇語說『我愛你』，2個人眼眶泛淚，後來我有hold住淚水。」

她的「一一」巡演去年起跑，原計畫年底唱進高雄巨蛋，考量疫情仍不穩定暫時擱置，登山也是待疫情趨緩後再說。至於金曲獎獎金，她笑稱：「以現在威力彩的數目那麼大，應該是浮雲，可以請同仁吃吃喝喝沒問題。」

她在台上的致謝名單包含前東家華研，代表雙方紛爭落幕？Hebe表示對她而言得到肯定是一路累積的成果，「不會忘記陪過我的同事，但是無法一一唱名，謝謝他們（指華研）發掘、培養我，讓我有這麼多的經歷和養分，是真心的感謝。」她稱無論彼此存在著何種問題，都是在於個人解讀角度不同，不影響心中的謝意。

田馥甄的專輯「無人知曉」在第32屆金曲獎贏得3項大獎。（圖：何樂音樂提供）
田馥甄的專輯「無人知曉」在第32屆金曲獎贏得3項大獎。（圖：何樂音樂提供）

疫情

上一則

迪士尼逼私下仲裁 「黑寡婦」思嘉莉反嗆：怕官司見光

下一則

張雨綺怒男友被節目醜化 雙雙退出綜藝「女兒們」

延伸閱讀

金曲獎／郭婞淳和楊勇緯成典禮彩蛋 陳鎮川親揭內幕

金曲獎／郭婞淳和楊勇緯成典禮彩蛋 陳鎮川親揭內幕
台灣金曲頒獎典禮 歌王蛋堡 歌后田馥甄

台灣金曲頒獎典禮 歌王蛋堡 歌后田馥甄
許富凱入圍7次終於奪金曲台語歌王 老搭檔曹雅雯封后

許富凱入圍7次終於奪金曲台語歌王 老搭檔曹雅雯封后
金曲最佳女歌手 田馥甄團體出身 走出成熟的自己

金曲最佳女歌手 田馥甄團體出身 走出成熟的自己

熱門新聞

孫儷主演的「理想之城」開播，收視卻不如預期。(取材自豆瓣電影)

孫儷跌落神壇？新劇收視慘 演技被酸「只會瞪眼」

2021-08-16 02:30
鄭欣宜。 (取材自Instagram)

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

2021-08-19 02:43
有網友曬出了霍尊和媽媽的婚紗照。（取材自微博）

霍尊與媽媽親子照曝光 親密餵食、躺大腿如「婚紗照」

2021-08-17 02:26
楊冪、黃子韜三度合作拍戲。圖／八大電視提供

楊冪離婚3年感情成謎 與年輕男星在夏威夷逛街踩沙灘

2021-08-16 14:55
一位女性首次露面接受中媒訪問，指吳亦凡有哄騙女孩SOP。圖／摘自微博

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

2021-08-17 09:23
吳亦凡與媽媽感情極好。(取材自微博)

送吳亦凡坐牢 吳媽媽消失多日憔悴現身

2021-08-16 20:10

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命