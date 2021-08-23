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蛋堡金曲封王 回家開甜點趴 瘦子讚：實至名歸

記者黃保慧╱綜合報導
蛋堡回家和家人一起大吃甜點慶祝拿歌王。（本報資料照片）
蛋堡回家和家人一起大吃甜點慶祝拿歌王。（本報資料照片）

金曲獎完美畫下句點，堪稱「死亡之組」的華語男歌手，經過5輪的激烈討論，最終由蛋堡（杜振熙）以專輯「家常音樂」奪得，封王後，他表示一回家就開了甜點派對，「爽吃甜點」。

蛋堡不只拿下歌王，共攬下3項獎成大贏家，他表示：「因為真的不覺得會是自己，當下是一片空白的狀態。回家後兒子已經睡了，就跟老婆女兒一起吃甜點，喝熱紅茶，享受小小的幸福。爸爸感謝佛菩薩加持保祐，媽媽說她早就知道會是這樣的結果。」女兒「蛋花」知道他拿獎也很開心，跳來跳去說：「我爸爸是歌王。」

他沒有想過會得這些獎，坦言：「所以得獎時腦袋一片空白，但好險因為還是有想過要感謝的人，上台不至於太結巴。」年底預計出一張純音樂專輯，蛋堡之前因為疫情的環境因素卡住了，希望下半年能盡快將它發出來。

蛋堡在IG發限時動態寫著，「伴隨著這件事，我最怕的事情就來了，就是回訊息。」由於蛋堡訊息量爆棚，他也表示，「謝謝各位朋友的祝賀，我再慢慢回或慢慢不回。」

而歌王熱門人選的瘦子（陳昱榕）入圍3項，最後雖抱蛋而歸，但他當晚在IG發表感言說：「我想說我一點都沒覺得可惜」，更大讚「唯一讓我開心的是大贏家蛋堡，實至名歸」。

疫情 入圍

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