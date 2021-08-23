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萬芳「給你們」陪榜 意外抱評審團獎 「預測都不準」

記者林士傑╱綜合報導
拿下第32屆金曲獎「評審團獎」的萬芳開心慶功。（圖：何樂音樂提供）
拿下第32屆金曲獎「評審團獎」的萬芳開心慶功。（圖：何樂音樂提供）

萬芳入圍7項的專輯「給你們 Dear All」在第32屆金曲獎摃龜，但脫穎而出拿下評審團獎，她說當下正在Re頒獎稿，認為該獎會頒給巴奈，未料頒給自己，因此忍不住爆粗口，「聽過巴奈現場的人，都知道她的穿透力，會重擊聽眾，讓聽眾去面對自己。」

她跟一起頒獎的蘇慧倫同於1990年自滾石發跡，覺得蘇慧倫有變嗎？萬芳說蘇變得更開心，沒有變化的部分是蘇慧倫的聲音，還是這麼穩定、甜美，人也依舊甜美、漂亮。

提及7項陪榜的心情，萬芳以東奧比喻，「金曲獎像是音樂的競技場，經過東奧，看到那麼多選手用開放心態面對比賽，給我有了很多心理準備。」但會前外界預測她有望封后，萬芳聞言笑說：「所以預測都不準」，讚賞本屆的入圍者都有獨特之處，只是獎項只有一座，雖然擦身而過，但很開心看到歌壇有不一樣的發展。

另外，自稱抱持陪榜心態的HUSH，只想爭奪紅毯第一美，出門前看到星座運勢，發現魔羯座幸運色是白色，穿著全白西裝的他，果真一舉奪金。會後他和入圍4項摃龜的告五人，一同開直播簡單慶功，大師兄五月天阿信透過社群發文恭喜HUSH，不忘替告五人打氣，隔空喊話：「哥頒獎給你們」。

而桑布伊以專輯「得力量 Pulu'em」拿下個人第2座年度專輯獎、第3座最佳原住民語歌手獎，接受視訊聯訪表示，拿獎對事業幫助很大，目前時間分配是務農、音樂各占一半，台東農田主要是媽媽在忙，他則負責粗重工作。眾人好奇43歲的他會不會被媽媽催婚？他笑說「催慘了、各種問」，但自己則抱持順其自然心態，還是單身？桑布伊故作神祕說：「不寂寞、不寂寞！」

同年出道的萬芳(左)、蘇慧倫一同頒獎。（圖：台視提供）
同年出道的萬芳(左)、蘇慧倫一同頒獎。（圖：台視提供）

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