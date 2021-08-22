最強斜槓 金曲「新人獎」得主同時考到醫師執照

?te壞特榮獲最佳新人獎，作勢吻獎。（記者李政龍／攝影）

作風神祕的?te壞特以專輯「A Bedroom of One's Own」一舉奪金，在第32屆金曲獎頒獎典禮抱回一生只有一次的新人獎。對於被外界喻為「怪獸新人」，她謙虛表示：「我真的很幸運，謝謝大家喜歡。」

?te壞特感謝評審肯定，還有一路相伴的同仁和親友支持，提及自己以前是在體制內不斷往前跑的學生，「20歲當我感到迷惘時、感到困住了的時候，我選擇休學停下來聽自己內心，那是別人不理解的決定。但過了5年回頭看，那段停滯的時光是我人生改變的開始，我自己親身試過了，請你們不要害怕，勇敢看自己內心的需要，你們也可以。」

對?te壞特而言，音樂不僅是逃離現實的出口，也是最叛逆的印記，她從小愛哼唱，音樂啟蒙有周華健、張學友、陳淑樺、木匠兄妹、Beatles等，特別的是專輯「A Bedroom of One's Own」是她獨自在家完成錄音，擅長以freestyle方式創作的她也會融入台語、義大利 文、法文等，相當多元。

而「?te」乍看可能會不知如何發音，原來「?」代表英文Why、再連結後面的「te」，一口氣念便成了「壞特」，她解釋：「我本業是醫界的工作 者，取名壞特不僅與白色的英文（White）諧音，也能與白袍產生連結。」當晚?te壞特也開心宣布拿到醫師執照，雙喜臨門可喜可賀。

「落日飛車」獲最佳樂團獎，成員手拿獎座興奮跳躍入鏡。（記者李政龍／攝影）

另外，「最佳樂團獎」由「落日飛車」以專輯「SOFT STORM 柔性風爆」拿下，他們上台接獲獎項時，分享前往典禮現場搭車時的趣事。主唱國國說，計程車司機透露自己過去也玩過樂團，如今開計程車，預告他們將來也有可能和他一樣，接著國國藉此再次介紹樂團：「我們真的開了一台車，他乘著夕陽老去了，（到了）世界很多地方，這台車就叫『落日飛車』。」他們成軍10年，第2次挺進金曲，被評審認為具有國際性、有未來感因而獲獎。

「尋人啟事」獲金曲獎「最佳演唱組合獎」，5位成員超開心。（記者李政龍／攝影）

而「最佳演唱組合獎」也具有國際性，由團長信迪（男低音）、女高音Dodo 、Rere、女中音掐玉、人聲打擊東東組成的阿卡貝拉樂團「尋人啟事」奪得，他們在國際上拿過不少音樂獎項，這次推出首張專輯「Dear Adult」即奪獎。「尋人啟事」一開始就定位以「人」為主軸，表現人的語氣、母音變化，呈現出與樂器專輯完全不同的特色。