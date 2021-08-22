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許富凱入圍7次終於奪金曲台語歌王 老搭檔曹雅雯封后

記者許晉榮、林士傑／綜合報導
許富凱(右)、曹雅雯分別奪得金曲獎最佳台語男、女歌手獎，喜不自勝。（記者李政龍／攝影）
許富凱(右)、曹雅雯分別奪得金曲獎最佳台語男、女歌手獎，喜不自勝。（記者李政龍／攝影）

曾經同門的歌手許富凱、曹雅雯被粉絲湊對成CP，在第32屆金曲獎台語獎項稱王、封后。角逐7次如願獲獎的許富凱，上台時喜極而泣；曹雅雯同時拿下最佳台語女歌手、台語專輯獎，滿懷喜悅之下，兩人致詞皆沒忘記感謝已逝的栽培恩人黃義雄（寇桑）。

許富凱終於開胡，驚呼：「我等這一刻等了7年，從底下走來想起這一路，不停地回想 ，我從小學唱歌、發片，這人生跑馬燈突然一直轉。」他向爸媽、永遠的老闆黃義雄與丁曉雯致謝，也不忘推崇台語歌的美妙：「要一直聽台語歌，台語歌真的很美。」

許富凱的「拾歌」專輯，重新詮釋經典歌曲，相較於女版的高亢更多了內斂感染力，以柔情取代苦情，打動人心。他在後台受訪仍一臉不可思議，表示：「今年剛好是出道第10年，得獎的心情，就像過20關及拿到100萬獎金的心路歷程一樣，這些歌也是向前輩致敬，且都是我從出社會到當歌手，一路陪伴著我的好歌。」

曾獲台語歌后肯定的曹雅雯，闊別4年再度獲獎，又以「自本」拿下最佳台語專輯獎，連獲雙獎的她，忍不住吐露真心話「好想趕快去喝酒喔」，並感謝陪在身旁的親友、同仁與粉絲。她也無視緋聞，向一起擔綱製作人的張三喊話：「謝謝你理解我的瘋狂。」

「自本」是曹雅雯自立門戶後的全新作品，包辦了詞曲創作、製作，在後台受訪提到，台語歌這個語言需要繼續被傳承下去，自己一直思考要透過何種方式感染他人，這回結合了時下年輕人喜歡的樂風，很開心收到回饋。

她的「自本」專輯共拿下最佳編曲、台語女歌手、台語專輯獎3項大獎，感性對著在天上的黃義雄說：「寇桑，我得獎了，希望你會開心，我會繼續唱歌。」

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