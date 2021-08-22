秦漢低調現身追思李行 楊貴媚雙眼哭腫：太突然…

秦漢簡單受訪。（記者王聰賢攝影）

「台灣電影 教父」李行 心肺衰竭離世，21、22日在禪心閣會館設置追思靈堂，開放親友悼念，金馬影后楊貴媚、楊惠姍、秦漢等圈中人出席追思會，向李行導演 道別。

楊貴媚受訪時痛哭失聲。（記者王聰賢攝影）

楊貴媚與李行導演是多年好友，受訪時語帶哽咽，哭到雙眼紅腫，表示在靈堂想不出來跟他說什麼，因為太突然了，「他以前就說，在電影圈打拚的老朋友都走了，我都跟他說『你是無敵鐵金剛，你要一直跟著我們，帶領著我們』」。楊貴媚還提到疫情前，才與李行導演去吃飯唱歌，「我們在第11屆兩岸影展 ，帶著導演協會的人一起到酒家去唱卡拉OK，我帶著李行導演跟影人一起，那天非常開心，導演說他很久沒有這麼開心了，導演還跳舞繞場一圈，我昨天還把那個影片拿出來，這麼有活力的人，所以我真的覺得導演是無敵鐵金剛，從來也沒有覺得，他會離開我們」。

楊惠姍感傷表示，過往演出多為黑幫片、性感殺手，但是李行欽點她演出「玉卿嫂」，改變她的人生，「當初我被貼上豔星的標籤，是因為『玉卿嫂』，讓我的人生有很大改變，甚至影響到後來的琉璃工房」，也強調「導演的一生，就是台灣電影」。

秦漢則簡單受訪：「很突然。」就先離去。梁修身導演則說許多影人都是追隨李行，「他的精神與貢獻有目共睹」，也提到最後一次見到李行導演是去年活動。

導演王童感嘆心裡很難受，並說當年拍「喜怒哀樂」的4個導演，白景瑞、胡金銓、李行、李翰祥如今都不在了，「這4位導演代表著台灣電影永遠的記憶跟重要的里程，台灣電影到今天，有李行導演這個導師領軍台灣文化產業的電影，沒想到他前天就離開了我們，我一直想他可以活到96歲，沒想到提早」。

導演李祐寧感嘆：「古典電影的時代已結束，現在是數位影片的時代。」他說去年還曾經在中山堂見過李行，李行那時看來身體還蠻好，令他深感世事難料。李祐寧透露李行是自己唯一真的跟在身旁學習、能稱是「師父」的導演，他在李行執導的「海韻」當助理，記得幫忙抄場記表，如果字跡潦草、歪斜就會被罵得狗血淋頭，以後不敢再犯，李行拍片就是如此一絲不苟、非常嚴謹。他認為一代又一代年輕人就算沒有跟過李行拍片，卻從其作品中學習到很多，都該稱李行為「老師」。

周丹薇現身時淚眼婆娑。（記者陳建嘉攝影）

周丹薇與李行情同父女，一到場時痛哭失聲，還帶了他最愛吃的紅燒肉，「之前他想多吃一塊，為了健康，都沒讓他吃，我跟他說，導演爸有你最愛吃的紅燒肉，儘量吃，今天沒有人會管你」。