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「入行44年…」羅大佑獲金曲特別貢獻獎 為這事沮喪

中央社／台北21日電
羅大佑獲得第32屆金曲獎特別貢獻獎。（記者李政龍／攝影）
羅大佑獲得第32屆金曲獎特別貢獻獎。（記者李政龍／攝影）

台灣音樂界盛事、第32屆金曲獎特別貢獻獎頒給羅大佑，他說入行逾40年才意識這和新人獎一生都僅能得一次，並勉勵音樂人，「老先生、歐吉桑在這都沒有停，其他音樂人憑什麼停下來，大家加油」。

第32屆金曲獎頒獎典禮在台北流行音樂中心舉行，特別貢獻獎頒給出道44年的羅大佑，在流行、搖滾、民謠等曲風中屢屢創新，他曾創作出「鹿港小鎮」、「童年」、「戀曲1980」、「光陰的故事」、「野百合也有春天」等經典動人歌曲，歌迷橫跨各個世代，被譽為華語流行樂壇音樂教父。

67歲的羅大佑今天在台上笑說：「敝人在下我入行44年，才發現今天這個獎跟最佳新人獎一樣，一輩子只能領一次，非常沮喪。」

羅大佑也以與黃韻玲的對話勉勵音樂人，「轉眼38 年已經過去，在這行裡面，必須要用自己的的生命來體驗生命、寫歌」。

羅大佑說：「今天北流布景、後台一拉開，各位台灣要做音樂劇的時機已經成熟了，我們大家一起努力、一起做，老先生、歐吉桑在這裡都沒有停，你們音樂人、歌手憑什麼停，大家加油！」

資深樂評人馬世芳擔任引言人表示，羅大佑讓人們發現歌手不但可以有詩人的靈魂，也能有思想家的高度和革命家的氣質，「一張唱片也可以成為震撼時代的啟蒙事件」。

馬世芳說，羅大佑至今依舊不怕走困難的路，不甘心自我重複，也不願意說討好聽眾的話，「直到現在他還在焦慮，他還會生氣，他對這個世界還有很多意見，他還在不斷的寫歌，他是永遠的Rocker，也是永遠的憤青」。

馬世芳也感謝羅大佑讓許多人見識到流行音樂這門藝術可以發揮多大的野心，抵達多麼驚人的高度，「謝謝你，因為你的歌，讓我們都變更成熟，也更有膽量的大人」。

頒獎典禮現場也邀請曾與羅大佑合作過的5組歌手，黃韻玲、「娃娃」金智娟、家家、老王樂隊及告五人等跨世代組合，演繹羅大佑經典歌曲致敬。

台灣

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