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金曲獎／?te壞特猛奪最佳新人 吐叛逆歷史曝1喜訊

記者林士傑／即時報導
?te壞特拿下第32屆金曲獎最佳新人獎。圖／翻攝自LINE TV、台視
?te壞特拿下第32屆金曲獎最佳新人獎。圖／翻攝自LINE TV、台視

作風神祕兮兮的?te壞特21日以專輯「「A Bedroom of One’s Own」」一舉奪金，在第32屆金曲獎頒獎典禮抱回一生只有一次的新人獎，對於被外界喻為「怪獸新人」，她謙虛表示：「我真的很幸運，謝謝大家喜歡。」

她感謝評審肯定，還有一路相伴其右的同仁、專輯合作夥伴和親友的支持，「我是在體制內不斷努力往前跑的學生，20歲當我感到迷惘的時候、感到困住了的時候，我選擇休學停下來聽自己內心，那是別人不理解的決定。但過了5年回頭看，那段停滯的時光是我人生改變的開始，我自己親身試過了，請你們不要害怕，勇敢看自己內心的需要，你們也可以。」

來源：ChynaHouse

「?te壞特」這名字乍看之下，可能大家會疑惑著不知從何念起，原來「?」的英文是Why，再連結後面的「te」一口氣唸出便成了「壞特」，她解釋：「我本業是醫界的工作者，取名壞特不僅與白色的英文（White）諧音，也能與白袍產生連結。」她從小愛哼哼唱唱，音樂啟蒙包含周華健、張學友、陳淑樺、木匠兄妹、Beatles等等，擅長以freestyle方式創作，對她而言音樂不僅是逃離現實的出口，也是最叛逆的印記。

先前她說距離拿到醫師執照只差一步，今晚開心宣布已是醫師，特別的是專輯「A Bedroom of One’s Own」是她自己在家裡完成錄音，創作融入像是義大利文、法文、台語等各種語言，性感氛圍的嗓音讓不少網友為之讚賞。

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