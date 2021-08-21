金曲獎／歌王歌后是誰？重要入圍名單看這裡
第32屆金曲獎頒獎典禮於台北時間21日晚上登場，是台灣「微解封」後的首場大型典禮，本屆12位華語歌王歌后入圍者各個是強棒，以下是重要入圍名單。
特別貢獻獎
羅大佑
年度歌曲
阿峰今天沒有來／萬芳
伯父／瘦子E.SO
若是明仔載／曹雅雯;?te 壞特
在這座城市遺失了你／告五人
擁抱 ／桑布伊
因為你 所以我／五月天
刻在我心底的名字／盧廣仲
最佳華語專輯
給你們 Dear All／萬芳
出沒地帶 (Where Is SHI?)／孫盛希
無人知曉／田馥甄
家常音樂／杜振熙
Sounds of My Life／韋禮安
十日彈／李泉
最佳華語男歌手
瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅
林俊傑／倖存者 • 如你
吳青峰／冊葉一：一與一
杜振熙／家常音樂
韋禮安／Sounds of My Life
李泉／十日彈
最佳華語女歌手
萬芳／給你們 Dear All
巴奈／愛，不到
孫盛希／出沒地帶 (Where Is SHI?)
蘇慧倫／面面
田馥甄／無人知曉
譚維維／3811
最佳台語男歌手
許富凱／拾歌
楊肅浩／噶瑪蘭的風吹
伍佰／伍佰&China Blue透南風演唱會影音全紀錄
浩子／共你惜惜
荒山亮／等待好天
最佳台語女歌手
朱海君／夢見蘇西
曹雅雯／自本
蔡家蓁／若是你 想欲了解我
黃妃／色違
張涵雅／上半場
最佳新人
YELLOW／浮世擊
熱寫生／豆皮少年
李浩瑋 Howard Lee／Diamond In The Rough
青虫 aoi／有你的故事
理想混蛋／愚者
李友廷／如果你也愛我就好了
?te／A Bedroom of One＇s Own
最佳樂團
OVDS
生祥樂隊
康士坦的變化球
告五人
落日飛車
漂流出口
deca joins
最佳演唱組合
守夜人
追風少女
張三李四
原子邦妮
尋人啟事
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