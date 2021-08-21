金曲獎／歌王歌后是誰？重要入圍名單看這裡

第32屆金曲獎頒獎典禮主視覺海報。（圖：台視提供）

第32屆金曲獎頒獎典禮於台北時間21日晚上登場，是台灣 「微解封」後的首場大型典禮，本屆12位華語歌王歌后入圍 者各個是強棒，以下是重要入圍名單。

特別貢獻獎

羅大佑

年度歌曲

阿峰今天沒有來／萬芳

伯父／瘦子E.SO

若是明仔載／曹雅雯;?te 壞特

在這座城市遺失了你／告五人

擁抱 ／桑布伊

因為你 所以我／五月天

刻在我心底的名字／盧廣仲

最佳華語專輯

給你們 Dear All／萬芳

出沒地帶 (Where Is SHI?)／孫盛希

無人知曉／田馥甄

家常音樂／杜振熙

Sounds of My Life／韋禮安

十日彈／李泉

最佳華語男歌手

瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅

林俊傑／倖存者 • 如你

吳青峰／冊葉一：一與一

杜振熙／家常音樂

韋禮安／Sounds of My Life

李泉／十日彈

最佳華語女歌手

萬芳／給你們 Dear All

巴奈／愛，不到

孫盛希／出沒地帶 (Where Is SHI?)

蘇慧倫／面面

田馥甄／無人知曉

譚維維／3811

最佳台語男歌手

許富凱／拾歌

楊肅浩／噶瑪蘭的風吹

伍佰／伍佰&China Blue透南風演唱會影音全紀錄

浩子／共你惜惜

荒山亮／等待好天

最佳台語女歌手

朱海君／夢見蘇西

曹雅雯／自本

蔡家蓁／若是你 想欲了解我

黃妃／色違

張涵雅／上半場

最佳新人

YELLOW／浮世擊

熱寫生／豆皮少年

李浩瑋 Howard Lee／Diamond In The Rough

青虫 aoi／有你的故事

理想混蛋／愚者

李友廷／如果你也愛我就好了

?te／A Bedroom of One＇s Own

最佳樂團

OVDS

生祥樂隊

康士坦的變化球

告五人

落日飛車

漂流出口

deca joins

最佳演唱組合

守夜人

追風少女

張三李四

原子邦妮

尋人啟事