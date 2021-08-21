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「婉君表妹改得好」 瓊瑤揭恩怨真相：沒和李行鬧不和

記者楊起鳳╱綜合報導
瓊瑤對李行的離世深感遺憾，兩人合作的電影部部大賣。（取材自微博）
瓊瑤對李行的離世深感遺憾，兩人合作的電影部部大賣。（取材自微博）

一代電影教父李行91歲病逝，他過去和瓊瑤合作電影，幾乎部部大賣，後來在瓊瑤和老公平鑫濤自己開設巨星公司後不再合作，有一說瓊瑤、李行鬧不和，因瓊瑤對他的選角及一些細節有意見。瓊瑤表示：「我們沒有怨，也沒有不和，那時候就是因為我們自己成立了公司，所以就沒把版權賣給他，如此而已。」

瓊瑤說，當年她的小說版權賣給中影，李行是中影當家導演，所以她的小說都由李行拍攝，他拍的第一部是「婉君表妹」，當時小說中的婉君是童養媳，但李行硬是將童養媳改成表妹，曾讓瓊瑤不開心，瓊瑤說：「那時候我們在中影開了很多次會，他堅持要改成表妹，但我就覺得表妹感覺有點偏離倫理的味道，幾次會議後我輸了，也就讓他改，事實證明他改得很好，片子很賣錢啊！」

瓊瑤和李行合作多部電影，包括「心有千千結」、「彩雲飛」、「啞女情深」、「浪花」、「碧雲天」，部部大賣，李行也成為最能掌握瓊瑤小說的導演，李行後來離開中影和白景瑞導演成立了大眾電影公司，直到瓊瑤「我是一片雲」時，因為瓊瑤和平鑫濤也成立了巨星電影公司，就決定自己拍自己的小說，不再將版權賣給別人拍，兩人才分道揚鑣。

但也因為不合作後，李行開始自己拍起類瓊瑤電影，當時他拍了一部「白花飄雪花飄」跟瓊瑤的「月朦朧鳥朦朧」對打，自然李行導演的「雪花飄」輸得很慘。

「巨星」影業當家花旦前期是林青霞，後期力捧彈得一手好琵琶的呂秀齡，「聚散兩依依」、「夢的衣裳」、「却上心頭」皆成話題作打。後來瓊瑤、呂秀齡沒合作後，聯絡自然也少，電影圈因此傳出兩人不合？瓊瑤也覺得莫名其妙。

她說其實去年曾有機會和李行見面，當時國家電影中心的藍祖蔚曾表達和李行一起會去瓊瑤家拜訪，她也同意，但是後來疫情爆發，沒想到這一次沒見著面竟從此天人永隔，成為遺憾。

李行91歲病逝，各界惋惜不已。（取材自微博）
李行91歲病逝，各界惋惜不已。（取材自微博）

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