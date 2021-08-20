金曲獎／今年沒有粉絲尖叫 5大亮點要你好看

吳青峰既是頒獎人，也是入圍者。(圖:台視提供)

第32屆金曲獎在台北時間21日晚上七點(美東時間早上七點)在台北流行音樂中心舉行，在疫情 籠罩下實體典禮舉辦不易，主辦單位防疫 從嚴，不開放觀眾進場，力邀重量級藝人頒獎和演出，讓典禮至少有5大亮點，吸引觀眾收看直播。

首先就是二度主持金曲獎的Lulu，要如何在防疫規範下「滾動式主持」。少了和觀眾、入圍 者之間的近距離互動，Lulu勢必得靠全新創意炒熱氣氛，對她的主持功力將是一大考驗。

觀眾最期待的歌王、歌后廝殺是第2大亮點，知名音樂人預測，Hebe田馥甄獲得1.5票勝出，孫盛希、萬芳各獲1票，也有望在本屆封后。歌王部分，曾奪下金曲新人獎並3度角逐歌王的韋禮安，被預測以2票勝出，歌王贏面最大。緊追在後的則是吳青峰、林俊傑與蛋堡（杜振熙）。

第32屆金曲獎頒獎典禮主視覺海報。（圖：台視提供）

精采的表演節目一向是金曲獎的收視保證，也是必看的第3大亮點。今年請來上一屆大贏家阿爆、最佳新人持修，還有「二王一后」李玖哲、彭佳慧、羅文裕，清一色都是曾獲金曲獎認證的實力派歌手。

第4大亮點則是同樣豪華的頒獎嘉賓陣容，包括「雙帥」林柏宏、陳昊森，加上走過抵制風波的魏如萱、與恩師林暐哲纏訟2年終勝出的吳青峰，全部都是話題人物。

第5大亮點落在星光大道，第一次參與主持的鼓鼓呂思緯，搭檔紅毯老將瑪麗，要在戶外挑戰「零粉絲觀禮」。為了防疫，主辦單位縮短紅毯距離，控制藝人進場間距，鼓鼓和瑪麗能否掌握節奏，在時間內精準訪問所有音樂人，全華人觀眾都在等著看。