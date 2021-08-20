斯卡羅「大股頭」查馬克病逝 生前受訪影片引人淚崩

在公視「斯卡羅」劇中飾演大股頭卓杞篤的素人演員查馬克・法拉屋樂（中）19日病逝，親友不捨。圖／公視提供

在公共電視大戲「斯卡羅」劇中飾演大股頭「卓杞篤」一角的查馬克．法拉屋樂，近日驚傳他罹患淋巴癌末期且病危，原本劇組回應已經回家並正在安靜休養，一度還傳出好轉，但19日晚上11時05分過世，享年42歲。

劇組20日釋出他受訪的影片，他在影片中說：「開拍前很多朋友問我為什麼要拍這部戲，當文化的棒子一棒接一棒，當老人家把文化智慧的棒子傳給我們，要用我們的視野去詮釋，本來一再婉拒，但內心很渴望接這齣戲，祖靈希望我說這個故事，這是一個溫暖的故事，看到當下族群碰到的衝突，不同族群有不同的看見，不只是排灣族的故事，不只是漢人客家人洋人軍隊來台灣 的故事；而是去思考怎樣維護自己的族群，但不用侵略式、衝突式的解決方法，而是把人看作一個最重要的核心價值，去看到人最美的部分。每一個角色都很鮮明，看見土地方滋養著不同的人，雖然膚色血統不同，但是都有高貴的靈魂，這是這齣戲想要傳達的。」

當時的查馬克・法拉屋樂仍氣色極好，劇組看到此片無法不淚崩。

屏東縣泰武國小主任查馬克·法拉屋樂Camake Valaule是於2021年8月19日23時05分在來義鄉丹林部落住家安息，享年42歲。

查馬克·法拉屋樂 (1979 -2021)，屏東縣來義鄉丹林部落排灣族人，畢業於台東師範學院，2003年分發至泰武國小任教，允文允武，除了在體育指導有傑出的表現，更是致力於文化復振，對保存傳統文化以及推動民族教育不遺餘力，於35歲的年紀拿下2014年「第21屆東元獎」，成為歷年最年輕的得主，並於2017年榮獲教育界最高榮譽「師鐸獎」的肯定。

查馬克長年指導學生木雕，獲獎無數，自己也曾以「誕生系列—期待」紀念第一個孩子(樂可艾)的作品，榮獲2008全國原住民 木雕首獎。

查馬克曾參與編寫泰武國小民族教育教材，並與團隊榮獲「教育部 103年教學卓越金質獎」，之後投入「排灣族群本位教科書」課程發展，於104學年度起提供地磨兒民族實驗小學實驗班採用至今。

查馬克最讓人津津樂道的是深入部落採集排灣族古謠，以口傳心授方式指導學童練唱，成立「泰武國小古謠傳唱隊」，2006年以傳統音樂專輯「唱一首好聽的歌」入圍第18屆金曲獎最佳原住民音樂專輯獎；2011年「歌開始的地方」獲得第23屆金曲獎傳藝類最佳傳統音樂詮釋獎；2014年，泰武古謠傳唱隊「歌·飛過群山」獲得第25屆金曲獎最佳原住民語專輯獎等殊榮。

2016年起屏東縣政府推出「斜坡上的藝術節」，擔任藝術總監，佳評如潮，一年比一年盛大，成為屏東知名活動品牌。

2020年受邀參與公視史詩戲劇「斯卡羅」，劇中飾演琅𤩝十八社大股頭「卓杞篤」一角，查馬克極富感情與生命力的演出，令曹瑞原導演及劇組印象深刻。不過，就在「斯卡羅」殺青後，去年8月14日查馬克被診斷罹癌第四期，低調請假治療。抗癌期間，仍然每日帶孩子上學，古謠隊的指導不間斷，並指導足球隊參賽。查馬克主任原本於今年7月1日返校上班，不料隔天病情復發入院治療，8月16日晚間，查馬克決定返家與至親好友共度最後時刻。居家安寧照顧期間，蔡英文總統透過幕僚前來致意，蘇貞昌院長親自致電為查馬克加油，潘孟安縣長也親自到病榻前為他打氣。在停止嗎啡、營養劑的狀況下，查馬克仍然支撐到孩子樂可艾8月19日北上參加20日的總統教育獎頒獎典禮才安然辭世。

查馬克的妻子謝恩祈老師對於這幾天各界至親好友的關心表示非常感謝 : 「我打算讓他照著流程領完獎，回來之後，把獎座放在靈堂上成為最顯眼的裝飾。查馬克走得很安詳，沒有掙扎，即便氣息停止了之後，他仍然是柔軟而溫熱的，謝謝神讓他最後一刻這樣美好的與我們道別。」

相關治喪事宜，由屏東縣政府、來義鄉公所、來義鄉民代表會、立法委員伍麗華辦公室、屏東縣議會潘正議議員服務處、東元科技文教基金會、風潮唱片有限公司、公共電視台、來義鄉天主教會、泰武古謠傳唱、拉勞蘭獵人學校等單位籌組治喪委員會，謹定於110年8月24日上午於來義鄉丹林聖保祿天主堂(屏東縣來義鄉丹林村117號)舉辦告別彌撒。