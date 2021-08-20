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胡瓜不進棚「集合」 青年軍苦扛收視

記者葉君遠╱綜合報導
胡瓜(中)在「綜藝大集合」裡是精神領袖，也是收視保證。(圖：民視提供)
胡瓜(中)在「綜藝大集合」裡是精神領袖，也是收視保證。(圖：民視提供)

胡瓜擔心疫情群聚，向民視「綜藝大集合」請假三周，如無意外繼續請假下去。但節目以阿翔加年輕群星上陣，收視開出不如預期，這也是民視遇到最大的問題。丁柔安說，「我們也很掙扎，不希望節目數字掉，但目前就只能如此。」

胡瓜日前已跟民視副總許念台碰面談，據悉，民視很堅持不口罩、不面罩錄影，雙方最後沒有結論。胡瓜和節目合約10月到期，有聊嗎？丁柔安說：「談的過程沒提到這個，我跟瓜哥私下也沒就這方面聊，只單就節目怎麼做下去提想法。」

缺了胡瓜的「大集合」，製作單位找來金剛、小嫻和群星跟阿翔配，對觀眾而言，少了胡瓜就是少了這麼一味，上周播出沒有胡瓜首集收視開出3.43，看來很高，但以前有胡瓜的，都在4.6到5左右。

接下來數集成了關鍵，如果觀眾不習慣只有阿翔領軍的青年軍，讓數字持續下滑，民視就得思考是否打破堅持，再想辦法跟胡瓜談。但如果收視率突然大好，超過胡瓜過去的數字，沒了胡瓜製作成本又能降低的狀況，那將是另一個局面的開始。

民視相關人員透露，胡瓜終會出現，看是談合約或進棚錄影，電視台也不放棄向他表達關懷。

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