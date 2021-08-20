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登紐約廣場廣告 A-Lin眼饞 蔡健雅想哭

記者王郁惠╱綜合報導
蔡健雅登上美國紐約時代廣場巨幅LED，直言好想哭。(圖：環球音樂提供)
蔡健雅登上美國紐約時代廣場巨幅LED，直言好想哭。(圖：環球音樂提供)

蔡健雅與A-Lin雙雙擔任國際數位音樂平台Spotify「EQUAL」封面人物，登上紐約時代廣場巨幅LED廣告，以音樂支持女性力量！蔡健雅直呼：「居然可以被那麼多的人包圍和幫助，是個不可思議的過程，也很感動我的音樂真的『出走』到了那麼遙遠的地方。」A-Lin也搞笑表示從小就曾夢想自己的海報可以出現在海外，有種「出國比賽」的感覺。

蔡健雅時隔3年、疫情間推出新專輯「DEPART」，新歌「出走」與「Bluebirds」也入選Spotify「EQUAL」歌單，以音樂誠實記錄自己和世界的巨變時刻，她說：「我的音樂都非常反映現實的當下，寫歌時我不會去思考我是否是在寫一首情歌，總之這張專輯我要『做大事』。」而這回登上時代廣場上巨幅廣告，她感性表示：「看到時代廣場的畫面、配上『出走』的音樂，好想哭。」

而A-Lin登上美國紐約時代廣場巨幅廣告，媽媽的反應居然是要女兒多加油，A-Lin猜想：「媽媽應該覺得我還不夠，要我多努力，可能要整個時代廣場到處是我的照片才行！」扼腕因疫情無法親眼看看「A-Lin巨幕」。

A-Lin登上美國紐約時代廣場巨幅LED，打趣有種「出國比賽」的感覺。(圖：众悅...
A-Lin登上美國紐約時代廣場巨幅LED，打趣有種「出國比賽」的感覺。(圖：众悅娛樂提供)

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