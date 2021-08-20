李行離世／拍「婉君表妹」電影第1人 開啟華人瓊瑤熱

李行拍攝的「婉君表妹」，是瓊瑤小說第一部影像化。（取材自豆瓣電影）

享譽海內外的「台灣電影 之父」李行從戲劇演員轉為導演 ，拍出多部膾炙人口的傑作，不但為影壇貢獻良多，在封刀作「唐山過台灣」後，雖然未再執導電影，卻接下金馬獎交由民間主辦後的首任執委會主席，推動兩岸電影交流，使金馬獎開放兩岸三地影片、影人皆可參賽，正式讓金馬獎格局提升至全球華人影片的最高榮譽，功不可沒。

李行早在蘇州國立社會教育學院藝術教育系就讀時就念戲劇組，看了費穆「小城之春」決心投入戲劇與電影，來台後不僅參與過「罌粟花」、「春滿人間」等電影的演出，也演過話劇，一度想到中影擔任基本演員，雖然未獲接受，台灣卻因此誕生了一位傳奇名導。

李行對台灣電影與華人影壇都有極重要的貢獻。(本報資料照片)

他雖然並非土生土長台灣人，卻是以執導台語片先在影壇發光，執導處女作「王哥柳哥遊臺灣」大為轟動，導演之路愈走愈穩，也順勢跨進國語片的圈子，1960年代初期正式進入中影，以「養鴨人家」取得驚人佳績，勇奪金馬獎最佳影片與導演大獎，開啟了他日後繼續以「路」、「秋決」、「吾土吾民」、「汪洋中的一條船」、「小城故事」、「早安台北」7度抱走金馬獎最佳影片的輝煌紀錄。

藝術創作受到肯定之外，李行也以「婉君表妹」首度把瓊瑤小說影像化，為華人影視圈的「瓊瑤熱」奠基，在娛樂事業史上留下不可磨滅的篇章。

繼最早期的幾部瓊瑤電影後，1970年代，李行再度拍攝瓊瑤影片，「彩雲飛」讓甄珍、鄧光榮成為文藝片最具號召力的銀幕情侶，「心有千千結」捧紅秦祥林，國片也出現更多閃亮巨星。之後他則為林鳳嬌、秦漢、鍾鎮濤等人的影壇行情推上最巔峰，直到1986年「唐山過台灣」後才從導演的位置上退下來，轉而成為兩岸三地影壇交流、金馬獎轉型的推手。

兩岸之間中斷超過40年的影片交流，在李行擔任金馬獎執委會主席有了重大突破，1993年首屆「大陸電影觀摩展」舉行、邀來和「囍宴」一起拿下柏林影展金熊獎的「香魂女」放映，大陸影人也來台參加活動，逐漸演變成現在的「兩岸電影展」。

這兩年因為兩岸氣氛急凍，金馬獎再度不是台、港、大陸影人可以一同競爭的舞台，李行曾經也憂心到說過重話，他生前曾期望將金馬獎執委會獨立出來運作，這兩年的回顧活動則將數位修復的經典以最好畫質重現觀眾眼前，一些台灣影史上的重要文物也公開展示，一生對於電影都充滿著熱愛，也始終得到後輩影人的崇敬。