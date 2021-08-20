我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

李行離世／拍「婉君表妹」電影第1人 開啟華人瓊瑤熱

記者蘇詠智／即時報導
李行拍攝的「婉君表妹」，是瓊瑤小說第一部影像化。（取材自豆瓣電影）
李行拍攝的「婉君表妹」，是瓊瑤小說第一部影像化。（取材自豆瓣電影）

享譽海內外的「台灣電影之父」李行從戲劇演員轉為導演，拍出多部膾炙人口的傑作，不但為影壇貢獻良多，在封刀作「唐山過台灣」後，雖然未再執導電影，卻接下金馬獎交由民間主辦後的首任執委會主席，推動兩岸電影交流，使金馬獎開放兩岸三地影片、影人皆可參賽，正式讓金馬獎格局提升至全球華人影片的最高榮譽，功不可沒。

李行早在蘇州國立社會教育學院藝術教育系就讀時就念戲劇組，看了費穆「小城之春」決心投入戲劇與電影，來台後不僅參與過「罌粟花」、「春滿人間」等電影的演出，也演過話劇，一度想到中影擔任基本演員，雖然未獲接受，台灣卻因此誕生了一位傳奇名導。

李行對台灣電影與華人影壇都有極重要的貢獻。(本報資料照片)
李行對台灣電影與華人影壇都有極重要的貢獻。(本報資料照片)

他雖然並非土生土長台灣人，卻是以執導台語片先在影壇發光，執導處女作「王哥柳哥遊臺灣」大為轟動，導演之路愈走愈穩，也順勢跨進國語片的圈子，1960年代初期正式進入中影，以「養鴨人家」取得驚人佳績，勇奪金馬獎最佳影片與導演大獎，開啟了他日後繼續以「路」、「秋決」、「吾土吾民」、「汪洋中的一條船」、「小城故事」、「早安台北」7度抱走金馬獎最佳影片的輝煌紀錄。

藝術創作受到肯定之外，李行也以「婉君表妹」首度把瓊瑤小說影像化，為華人影視圈的「瓊瑤熱」奠基，在娛樂事業史上留下不可磨滅的篇章。

繼最早期的幾部瓊瑤電影後，1970年代，李行再度拍攝瓊瑤影片，「彩雲飛」讓甄珍、鄧光榮成為文藝片最具號召力的銀幕情侶，「心有千千結」捧紅秦祥林，國片也出現更多閃亮巨星。之後他則為林鳳嬌、秦漢、鍾鎮濤等人的影壇行情推上最巔峰，直到1986年「唐山過台灣」後才從導演的位置上退下來，轉而成為兩岸三地影壇交流、金馬獎轉型的推手。

兩岸之間中斷超過40年的影片交流，在李行擔任金馬獎執委會主席有了重大突破，1993年首屆「大陸電影觀摩展」舉行、邀來和「囍宴」一起拿下柏林影展金熊獎的「香魂女」放映，大陸影人也來台參加活動，逐漸演變成現在的「兩岸電影展」。

這兩年因為兩岸氣氛急凍，金馬獎再度不是台、港、大陸影人可以一同競爭的舞台，李行曾經也憂心到說過重話，他生前曾期望將金馬獎執委會獨立出來運作，這兩年的回顧活動則將數位修復的經典以最好畫質重現觀眾眼前，一些台灣影史上的重要文物也公開展示，一生對於電影都充滿著熱愛，也始終得到後輩影人的崇敬。

電影 台灣 導演

上一則

徐若瑄哀號變胖 曲線畢露 網友狂讚：補對地方

下一則

獄警拍影片爆料？吳亦凡恐被獄友威脅「你忍一下」

延伸閱讀

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享耆壽91歲

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享耆壽91歲
華裔小童星赫小哈在兩部將上映的電影都擔綱要角

華裔小童星赫小哈在兩部將上映的電影都擔綱要角
好萊塢片酬排名大洗牌 「007」丹尼爾1億美金奪冠

好萊塢片酬排名大洗牌 「007」丹尼爾1億美金奪冠

柯震東飛美52天後貼IG 「這7年已很少人祝我生日快樂」

柯震東飛美52天後貼IG 「這7年已很少人祝我生日快樂」

熱門新聞

中國歌手霍尊（左）被交往9年的舞者女友陳露（右）踢爆斯文外表下的真面目。（取材自微博）

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

2021-08-12 22:45
孫儷主演的「理想之城」開播，收視卻不如預期。(取材自豆瓣電影)

孫儷跌落神壇？新劇收視慘 演技被酸「只會瞪眼」

2021-08-16 02:30
鄭欣宜。 (取材自Instagram)

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

2021-08-19 02:43
霍尊。（取材自微博）

霍尊不只淫亂 還瞧不起女友家庭「和我不是一個層面」

2021-08-13 00:31
霍尊遭舞者陳露爆出相戀長達九年，卻背叛她。（本報資料照片）

霍尊手寫信致歉…網友傻眼 前女友婚紗照曝光

2021-08-12 02:27
張哲瀚。(取材自微博)

「山河令」爆紅男星靖國神社拍照 官媒痛批 27個代言掉光

2021-08-13 19:20

超人氣

更多 >
沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然