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金曲獎跨世代演出 致敬羅大佑

記者林怡秀／綜合報導
黃韻玲將在金曲獎上引領世代向羅大佑致敬。（圖：VERSE提供）
黃韻玲將在金曲獎上引領世代向羅大佑致敬。（圖：VERSE提供）

第32屆金曲獎「特別貢獻獎」將頒發給羅大佑，為表彰華語流行音樂教父的貢獻，特別邀請黃韻玲、金智娟、家家、老王樂隊及告五人演繹經典，跨世代共同演出，向本屆最高榮譽「特別貢獻獎」得主羅大佑致敬。

黃韻玲將在典禮上引領各世代共演，在節目的準備上也絞盡腦汁：「大佑老師的作品真的太多了，要在有限的表演時間裡呈現，光討論曲目我們就頭暈！基本上會以他不同時期的音樂歷程為主。」黃韻玲透露，羅大佑像是哥哥般給予鼓勵：「他一直跟我講，讓所有音樂人相聚在一起碰出火花，就是一件很美好的事情，別給自己太多壓力。」

此外「靈魂歌姬」家家也將獻唱，曾擔任羅大佑演唱會嘉賓以及縱貫線巡演的和聲班底，透露對於羅大佑的舉動感到相當暖心：「因我的名字有『家』，有次他還特別親手送給我專輯『家III』，讓我印象深刻。」告五人透露：「大佑哥是很照顧後輩的音樂人，三年前第一次相遇，期許自己能夠與大佑哥一樣，一輩子用音樂造福大家。很開心能有這樣的機會，很緊張、很期待！也帶著敬畏的心情，告五人會竭盡所能，用我們的聲音，對大佑哥致敬。」

對於這次演出，老王樂隊開心表示：「過去有幸與大佑老師合作，當時心裡有很多感動！這次則倍感光榮，但同時緊張情緒也比較多，要在這麼有意義的舞台上演出，希望可以把經典曲目演出新意。」

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