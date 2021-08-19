郭書瑤舊愛金陽 收入掛零靠紓困

金陽即將推出單曲「2K」。（圖：三民高中提供）

台灣 演員林思宇、金陽、陳曼青近日應邀參與「創創實驗室」線上課程結業典禮，當中身為郭書瑤舊愛的金陽格外受矚目，他表示受到疫情 影響，收入直接歸零，「因為我原本的收入來源，就是教跳舞跟演出，所以算是直接沒工作 ，原本排定的也都被取消。靠的是政府的紓困撐到現在，謝謝政府！」

中華彩虹天堂協會成立國高中生夢想孵化基地「The Stage」平台，與新北市三民高中合作，吸引37所學校、近200位國、高中生參與，師資包含「金曲歌王」羅文裕、陳威全、金陽、陳曼青等人。擔任饒舌導師的金陽即將推出單曲「2K」，計畫在課程中盡可能跟大家分享嘻哈文化歷史與背景，還有一切的發展脈絡，不會只著重在饒舌本身的技巧。

金陽分享了從舞蹈、演員轉型饒舌歌手的心路歷程，最感謝自己的跳舞老師Tony Gogo，「大學時期他常來台灣，我每次都會去上課，也有自己飛去國外找過他。他給了我一個很重要的概念，藝術這件事情一切都是感受，沒有人可以judge（評論）任何一個人的感受，感受是最真實的東西，每個人與生俱來就有感受事物的能力，每個人的感受也不一樣。回歸到藝術的創作，一切的一切只有你夠不夠相信自己的感覺，不要想，不要懷疑，就單純的跟著自己的內心做出自己真正想要做的就好。」

陳曼青「打」（鼓）而優則唱，提到這次最大挑戰是要把自己會的實體拿出來教，這一年在直播平台穩定上班，有穩定收入，她說：「三級警戒是禱告撐過去的，疫情期間學習經營斜槓副業電商，讓自己嘗試不同新的事物。」她勉勵同學說：「學生時代有學生時代的好，出社會有出社會的好，把初衷跟熱情開朗帶進到你未來的工作職場上，在社會上久了難免會消耗，勉勵不要忘了初衷，想做的任何事，多聽多看少抱怨，擁有正面的心態思考，多看自己嚮往的目標對象，一起加油。」