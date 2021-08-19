「因為愛」公益合唱 林志玲獻聲35秒

林志玲為愛盲基金會獻聲。（取材自臉書）

台灣 愛盲基金會臉書貼出2021「因為愛」公益大合唱，「愛盲樂團」的五位視障團員創作、伴奏，邀請到林志玲 、任賢齊、還有黃子佼率近20位藝人與視障音樂人共同獻「聲」。影片一開始林志玲有35秒的引言，讓不少人聽了都備感窩心。

林志玲雖人在日本 仍心繫台灣，除了先前台灣選手到日本參加奧運，她特地送給每位運動員小禮物打氣外，這次又隔空做公益，為了助陣「因為愛」公益大合唱，親自錄製一段暖心引言：「這段日子大家都很辛苦，雖然疫情拉開了彼此的距離，但是只要相信愛，就能夠讓彼此的心更加靠近，請和我一起為所有視障朋友們加油！因為愛，你我並不孤單，一起走得更遠更踏實，因為我們有愛。」影片後面任賢齊也錄了一段：「我們一起努力，一起度過難關，走向陽光，因為我們有愛。」

這首歌由黃子佼率領周定緯、黃豪平、陳大天、洪詩、宇珊、張文綺以及「那對夫妻」林京燁等藝人，與愛盲樂團團員等視障音樂人隔空大合唱。在三級防疫警戒的環境下，合力完成全程零接觸的合唱。大家自行在家錄音錄影、製作人隔空指導、編曲老師獨力後製。歌曲一出也打動不少人。