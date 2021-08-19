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金曲歌王大預測 韋禮安小勝青峰

記者黃保慧、許晉榮、林士傑、王郁惠／綜合報導
金曲當天韋禮安人在大陸，但會以連線方式，共襄盛舉。（圖：The Orchard提供）
金曲當天韋禮安人在大陸，但會以連線方式，共襄盛舉。（圖：The Orchard提供）

台灣第32屆金曲獎頒獎典禮將於21日在台北流行音樂中心舉行，眾所矚目的歌王大戰獎落誰家？本報系邀請4位知名音樂人進行專業分析預測，最後由曾奪下金曲新人獎並三度角逐歌王的韋禮安以兩票勝出，歌王贏面最大。緊追在後的則是吳青峰、林俊傑與蛋堡（杜振熙）。

曾任第30屆金曲獎評審的資深音樂人阿沁，打趣以往預測命中率一半一半，這次金曲歌王預測，他認為應該是吳青峰或韋禮安，表示吳青峰唱功無庸置疑，雖沒有明文規定不能連續兩年獎勵同一位歌手，但還是會有部分評審，會想獎勵沒有得過獎的歌手，因此他第一優先是投韋禮安，認為韋禮安出道14年，這張專輯「Sound of My Life」不僅包辦詞曲創作、演奏、也操刀編曲，誠意十足。「歌王不成文的規定，會把音樂性考慮進去」，所以認為韋禮安贏面大。

知名音樂製作人薛忠銘曾擔任不少天王天后專輯製作，對於本屆金曲歌王，也認為韋禮安滿有機會獲獎：「專輯中的音樂鋪陳，完整詮釋音樂的方法，跟以往大不同，他在創作的發揮，有一個專業性聆聽度，超越以往純粹民謠的風格，這次把藍調搖滾元素做了很好的融合，唱歌也有突破，對他抱以期待。」

寫過多首膾炙人口歌曲的歌手郭蘅祈（郭子），則認為六位入圍者皆是不同風格，但他會投給JJ林俊傑，雖然JJ從過去到現在的作品都是差不多的風格，「但這次的六首歌依舊很完整，且他的唱腔真假音與唱歌力度也是六人中最完整的一位，以男歌手來說，比的就是他們在唱什麼？林俊傑在六人之中，可說表現最穩當，尤其是他對聲音的控制與力度也是沒話說。」

擁有兩座台語歌王的陳建瑋曾任兩屆金曲評審，表示本屆華語歌王各個都是創作人，是場滿精采的大戰，最終可能會由吳青峰、杜振熙（蛋堡）兩位詩人進入PK階段。他誇吳青峰跳脫音樂束縛，作品充滿強烈實驗性，尤其演繹自己的創作又比原唱者更勝一籌，不過蛋堡在他眼中是經典人物，獨立製作的「家常音樂」專輯回歸初衷，又創造出更新的經典。

吳青峰今年拚歌王連莊。（圖：台視提供）
吳青峰今年拚歌王連莊。（圖：台視提供）

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