95%淘汰率 台藝人仍瘋登「陸」帶貨

寇乃馨每天花超過12小時打直播戰。（取材自微博）

中國 大陸直播帶貨生意火熱，吸引許多台灣 藝人如利菁、宋新妮、劉畊宏、寇乃馨等明星陸續投入，那是硬碰硬的戰場，因為市場廣大，強者每晚營業額動輒數百萬人民幣（100萬人民幣約15.7萬美元），月結算破億台幣（1億台幣約357萬美元）。

台灣主持人寇乃馨從去年9月加入淘寶直播，從開場的粉絲數只有30人，到現在約30至60多萬人，這場戰役，每100人只留下5人，淘汰率高達9成5，為了在洪流中立足下來，她決心短期內拋夫棄家，全力留在上海衝刺。

中國大陸直播市場看來是個很好賺錢的行程，但其中的水很深，這波藝人直播帶貨潮從2019年底大陸遇上疫情，宅經濟開始而真正大爆發，幾乎檯面上看得到，從大明星到沒名藝人都加入這場戰局，而台灣過去的明星，想在人浪中露出頭，絕非想像中容易。

寇乃馨開賣首日 只有親友

寇乃馨說，起步晚了，前面已有太多人不斷湧入，「我在淘寶曾有過一個號，但很久沒動，粉絲數根本是負的，還一度被限號，等於一切從零起頭，而當你沒名，你的號就不會在首頁出現，流量是被分掉的，你想想，粉絲要從許多頁面中很努力地才找到你，能賣出一片天，那要經過多少磨難。」

她說，開賣第一天，只有30個粉絲在線，而且這些人幾乎都是自己的親友團，等於是來加油打氣的，她整整喊了6個小時，成交金額是3萬多人民幣，相當於13萬台幣（約4700美元），數字少得可憐，而營業額不代表她個人進帳，幾乎給了廠商，她為了增加人氣，還要自己灑紅包送粉絲，「前20場極為辛苦，賣到懷疑人生，但我不能放棄，而且我在台灣曾當過購物專家，也一直被叫活動女王，兩者結合，有什麼理由我做不到？當然拚了。」

此後至今，她播了超過200場，而每一場，都是6小時起跳，加上前置、後面檢討，日復一日。

努力果然有收穫，20場過後，人流開始慢慢在她沙啞的叫聲中累積，爾後每月以10萬人次數目增加，到這個月粉絲已破60萬，她熬過了，也做上頭了，如今一晚直播叫賣，平均營業額達200萬人民幣（約31萬美元），從生活、保健到時尚用品，什麼都賣，而月結下來，竟有2億台幣（724萬美元）的營業額，她的號，也從一開始找不到的區塊，升到淘寶排行前10名。

黃國倫（左）為了看老婆，這一年下來整整隔離了84天。（圖：寇乃馨提供）

利菁獨特嗓音 比拚薇婭

台灣「購物天后」利菁也在去年同時間加入，她的號叫「利菁的麻辣后宮」，她說大陸現在最火的直播帶貨主叫薇婭，每晚賺的錢超過千萬人民幣，「幾乎是全台灣所有藝人一日加起來全部收入總和」，薇婭的背景跟利菁很像，一樣從素人出道，聲音沙啞，現在幕後團隊超過500個員工。利菁說，「她以聲啞聞名，現在來一個更啞的，剛開始是快手找我，但要我等一個半月組團隊，我等不及，跟淘寶合作了。」

張庭和林瑞陽開始的早，所以常常有新聞報導她一晚叫賣上億營業額，家裡最多的就是錢。而劉畊宏雖然也做直播帶貨，但他因為家庭關係，以人在台灣、傳到對岸播出的模式經營，但因為兩地差距，物流時間拉長，而且很多瓶瓶罐罐寄來寄去不方便，所以成績有限。利菁和寇乃馨，都是先放下台灣工作 ，把重心全心放在對岸，利菁老公許仙每幾個月就隔離過去探望，而寇乃馨的老公黃國倫從去年9月至今去了3趟，總共被隔離了84天。

一年內隔離84天，等於近3個月的軟禁，但他全力支持老婆，要在這個年紀拚出一番成績，想想一個人這麼短期間之內被隔離這麼多天，他對她肯定是真愛無誤。

寇乃馨前幾天過50歲生日，父母都在台灣，她雖想念，卻仍想在這塊領域造出一片天，原因是，淘寶直播叫貨，說是賣東西，對觀眾來說更像一種陪伴，必須天天做才有黏著度，一旦長期休息，粉絲就會離開去別人的號，「所以我就算生病，我也要繼續播，要回台灣隔離，這個時期，我隔離不起。」而她分析每天都有不少明星加入戰場，100個人裡最終會淘汰95個人，只留下5人，原因就是「他們沒時間捲起袖子好好插秧」。

利菁過去這年的重心都在大陸直播帶貨。（取材自微博）

張晨光被罵哭 鞠躬道謝

資深演員張晨光近年來都在大陸發展，除了拍戲，他也搭上當地的直播帶貨熱潮。但早前有網友在彈幕裡質問為什麼不去好好拍戲、晚節不保，一度攻擊他賣假酒。張晨光看到後情緒湧上，一時激動哭了，但他沒有對酸民爆發不滿情緒，只是紅著眼眶對支持自己的觀眾鞠躬道謝，並解釋自己這麼多年來一直秉持初衷，把每個角色扮演好，就算是直播也想認真做好，而身旁的工作人員則是不停為他打氣。

台灣藝人也上購物頻道，但台灣市場規模小，收入有限，吳宗憲擇「抖音」、周杰倫挑「快手」，有的只是短期或一次性合作，這是一個時代產物下的行業，台灣藝人到了大陸，面對廣大市場，那是一片一望無際的藍海，但相對的，你也得付出相當的代價。

張晨光遭大陸網友批評不務正業、賣假酒，激動得哭紅眼。（取材自微博）

(取材自聯合新聞網噓星聞）