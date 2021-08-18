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賈永婕公益版圖再擴張 台馬印…跨國傳愛不歇

娛樂新聞組╱綜合報導
賈永婕公益捐贈的事業版圖，繼馬來西亞後，還將擴展到印尼。(取材自臉書)
賈永婕公益捐贈的事業版圖，繼馬來西亞後，還將擴展到印尼。(取材自臉書)

賈永婕為馬來西亞捐贈醫療物資，日前報告最新進度，也曝光這次有哪些神隊友的贊助捐款，還表示「可以付出是一種幸福，可以幫忙是一種榮幸」。

賈永婕提到這次跨國捐贈不是件容易的事，不過目前已準備好要將54台PAPR、5台空氣清淨機、5000個N95口罩寄去吉隆坡，這次她同樣找來神隊友星宇航空的董事長張國煒幫忙贊助空運，而對方也一口答應，另外還有萬達國際物流贊助所有報關服務，目前這些醫療物資已送到機場貨艙，預計在8月20日空運至吉隆坡，由慈濟大馬分會幫忙接貨配送。

另外現金捐款部分，賈永婕捐100萬(台幣，下同)、富邦集團董事長100萬、曾馨瑩200萬、大小S 120萬、陶子50萬、于美人20萬、鍾欣凌10萬、葉天倫導演10萬、徐編劇2萬、仲誼公關10萬，賈永婕感謝這些人的力挺，接著更透露她的公益事業還擴展到印尼，目前在找尋能幫忙贊助空運運費的人。

網友看了都大讚賈永婕的愛心「人飢己飢人溺己溺的精神，真的太令人感動」，有網友建議「女神要不要乾脆成立一個基金會專門做這些善事～ 真的太有愛 又有行動力了」，沒想到賈永婕回應「會喔！不要告訴別人」，看來似乎有這個計畫。

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