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郭子乾、陳大天神還原 「麟洋配」變「零羊配」

記者李姿瑩／綜合報導
郭子乾（左）和陳大天重現「麟洋配」經典動作，敬業不停跪趴在地。（圖：經紀人提供）
郭子乾（左）和陳大天重現「麟洋配」經典動作，敬業不停跪趴在地。（圖：經紀人提供）

台灣羽球男雙組合「麟洋配」在奧運一舉奪金，兩人返台後還沒合體，竟先出現山寨版的「零羊配」！原來是模仿天王郭子乾和陳大天為了2021台灣國際熱氣球嘉年華特別節目「聊瞭台東」，模仿王齊麟和李洋一起打羽球。他們除了神還原「麟洋配」的最萌身高差，還在直播中不停重現「麟洋配」的聖筊姿勢，半小時的節目中一跪一仰近20次。

郭子乾（左）和陳大天重現「麟洋配」最萌身高差。（圖：經紀人提供）
郭子乾（左）和陳大天重現「麟洋配」最萌身高差。（圖：經紀人提供）

揮別先前風波，郭子乾現在不停提醒大家「有疫苗就快去打」，走出情緒低谷後繼續把歡樂帶給觀眾。模仿秀原本就是他的專業，近日奧運話題發燒，他靈機一動想到可以嘗試模仿「麟洋配」，和陳大天一起組隊行銷台東。有趣的是，他們從外貌到身高差完全神還原王齊麟和李洋，加上在羽球場上拍攝，照片一出立刻騙倒不少觀眾以為是本尊合體。

郭子乾經紀人透露，在三級警戒期間大家都悶壞了，郭子乾也是最近才開始重啟實體活動，馬上就想著要把歡樂帶給大家，以詼諧的模仿讓大家找回笑容。除了錄影逐漸恢復正常，郭子乾的戲劇宣傳也準備開跑，先透過「零羊配」為台東的熱氣球嘉年華熱鬧一波。經紀人也預告，郭子乾蓄勢待發，大家之後還有可能陸續看到莊智淵、小林同學、李智凱等熱門運動選手。

郭子乾繼「救救歡喜鴛鴦樓」後，接下來還有舞台劇「當我們同在一起」準備在9月上演；走過疫情的衝擊，每家劇團都在苦撐。郭子乾的經紀人也感嘆，劇場如果只開放梅花座，其實收支無法平衡，但如果完全不演出，工作人員就沒有收入。藝文團體努力配合防疫，除了期待疫情盡快過去，也希望政府能夠多多幫忙。

羽球 台灣 疫情

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