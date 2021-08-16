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鳳小岳痛揭：妻懷胎30周「孩子沒了」

記者黃保慧╱綜合報導
鳳小岳(右)2016年和圈外女友洪喆君結婚，目前育有一子。（圖：影一提供）
鳳小岳(右)2016年和圈外女友洪喆君結婚，目前育有一子。（圖：影一提供）

33歲華英混血男星鳳小岳2016年和圈外女友洪喆君結婚，並生下一子「小木耳」，今年1月底才宣布要成為二寶爸，想不到他日前在臉書傷心透露，孩子「離開」了，寫著「心痛如絞，『孩子，走好』，我欠你一次。 太太，辛苦妳了，妳是我見過最堅強的人」。

鳳小岳提到他和老婆發現未出生的孩子有腫瘤時，已經過30周，醫生表示小孩有一顆腎沒成形，鳳小岳難過說道：「從本來只是擔憂你出生後要面對的手術，到現在完全失去你…我心痛如絞。」

他心痛寫著：「沒有文字可以用來形容失去孩子的痛苦，但我知道你不會希望我因此對生命失去希望。我會繼續努力做到這件事。謝謝你這9個月的陪伴，你讓我知道我更應該珍惜身邊所擁有的、所在乎的，同時我也經歷了這一切的脆弱。」

他也提到因為疫情，有許多至親離開身邊，最後他說：「但願所有的傷痛，能夠隨時間的洪流淡去。孩子，走好，我欠你一次。太太，辛苦妳了，妳是我見過最堅強的人。」

對此，經紀人也表示，「目前小岳跟家人都已經平復心情了，就是6、7月發生的，也希望大家都能夠珍惜自己擁有的，疫情期間也都要保重。」而鳳小岳預計今年底有音樂作品與大家見面，目前專心在音樂創作上。

鳳小岳(右)很疼兒子「小木耳」。（取材自臉書）
鳳小岳(右)很疼兒子「小木耳」。（取材自臉書）

疫情 腫瘤 臉書

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