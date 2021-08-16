吳慷仁跪地吃生米 震撼網友 被誇讚演活小人物

吳慷仁激瘦曬黑演出「斯卡羅」，印象最深刻的心情是「孤獨」。（圖：公視提供）

公視史詩旗艦影集「斯卡羅」前天首播後，還原1867年恆春半島南端「羅妹號事件」，原住民 、閩南、客家各族群為求生存、紛爭不斷，主演的吳慷仁為角色激瘦成皮包骨，網路討論爆表，一幕「跪地吃生米」畫面，更令網友震撼，大讚：「太會演了」。

吳慷仁在「斯卡羅」劇中飾演社寮頭人「水仔」，角色為讓族人活下去，定期向大股頭卓杞篤送禮，只為能在荒埔禁地租借土地耕種，是大時代下的卑微小人物，提到為戲暴瘦11公斤又黑，吳慷仁吐露拍攝過程心聲：「每天的飢餓感都讓人感到孤獨」，早已忘了當時吃過什麼，且只要沒曬太陽就感到焦慮，擔心變白、變回都市的自己，這種「向日葵」習慣，讓他一度懷疑像一種病。

改編自陳耀昌原著小說「傀儡花」，「斯卡羅」故事背景在150年前台灣 ，吳慷仁坦言，相信很多人對這段模糊的歷史，就像新聽的故事，「不奇怪，因為就算我是斯卡羅裡面的演員，直到現在我還是會覺得，這些都是真的嗎？」直言接到劇本時有點緊張：「怎麼會要演他？」他也形容劇中自己和雷洪、夏靖庭精采對手戲，「雷洪大哥光坐在那邊就很像奸商，劇中我是真小人，他是偽君子，夏哥就是瘋子。」

除了吳慷仁骨瘦如柴扮相、為求生存露出的貪婪奸詐神情，令不少網友震撼，劇中描繪150年前台灣各族群角力鬥爭，大量使用閩南語、客語、英語、排灣族語，引來網友紛紛討論，「第一次看台灣劇，居然需要看字幕」、「戲中語言多，要很認真看，無法邊滑手機邊看耶」，不過也有網友反映「字幕的字太小，看得很吃力」，但電影 規格氣勢磅礡畫面，仍獲網友讚聲：「宛如看了台灣史」、「歷史大補帖」、「第1集後半開始看得霧煞煞，第2集開始順了」、「這段歷史能真的拍出來，有點感動」。