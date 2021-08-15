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「再說一次我願意」 郭書瑤、蔡凡熙月老前掛紅線

記者陳建嘉、王郁惠／綜合報導
郭書瑤(右)和蔡凡熙，七夕當天參拜月老，為新片「再說一次我願意」宣傳。（圖：皮諾丘電影提供）
郭書瑤(右)和蔡凡熙，七夕當天參拜月老，為新片「再說一次我願意」宣傳。（圖：皮諾丘電影提供）

台灣藝人郭書瑤、蔡凡熙合作愛情新片「再說一次我願意」，近日在台北聖興天后宮的月老前聚首宣傳，共同掛上108條紅線，盼望能求得票房佳績，兩人戲裡談情說愛，戲外卻都單身許久，郭書瑤兩年沒交男友，哀怨說，雖都有請朋友幫忙介紹，無奈他們都沒人選。

郭書瑤曾與藝人金陽、以綸交往，此次再演愛情電影，回想從前的浪漫經驗，她提到有次回家，某一任男友為了給她驚喜，滿屋子點滿蠟燭，但那些蠟燭原是她先前所買，尚未拆封的香氛蠟燭，讓她瞬間好氣又好笑，最後仍沒向對方說出自己心裡話，「當場真的傻眼到斷片」。

說到蠟燭，蔡凡熙也提到高中交女友時，曾一口氣買來許多蠟燭，點燃後擺滿走道，並在末端放著鮮花，「女生很喜歡，但真的蠻危險，事後又要清理那些蠟，所以我之後再也沒用過這招。」

郭、蔡兩人早從合作「通靈少女」就相識，但雙方都說不可能日久生情，郭書瑤還提到有段戲，將頭躺靠在蔡凡熙的胸上，結果蔡凡熙太瘦，讓她很無感，更虧對方說：「他很早就說要健身，結果現在還是沒有可看的肌肉。」蔡凡熙馬上回應：「我明年6月要練出腹肌給她看。」瞬間逗得郭書瑤哈哈大笑。

此外，呂思緯（鼓鼓）宅家創作，為該片量身打造插曲「簽收我的心」；鼓鼓在烏來深山唯美露營區拍攝MV時，電影男主角蔡凡熙不辭辛勞帶著退火青草茶探班，笑說：「這是陷阱，我原本以為探班很近，大概20分鐘的路程，沒想到開了一個半小時才來到深山。」

由於電影劇情描述無限迴圈的求婚大作戰，談及心目中浪漫的求婚場景，鼓鼓說：「我可能會surprise一下，讓對方感動最重要。」電影預計年底上映。

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