詹雅雯急診送醫 于美人喊話集氣 經紀人揭真實病況

詹雅雯下午返家後就在臉書直播與粉絲報平安。（取材自臉書）

台灣 金曲歌后詹雅雯原定14日晚雲端 參與「2021 國家重要民俗南鯤鯓代天府 五府千歲進香期-藝陣演義」直播活動，主持人于美人晚間原本要與她進行直播，卻爆出詹雅雯下午突然送急診，因此缺席直播，更要大家幫忙集氣，引起粉絲譁然。

詹雅雯今年3月曝光查出罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮。近日她抱病參加錄影，有網友爆料她曾吐到要請工作 人員幫忙扛進攝影棚評審台，卻仍出來工作，質疑她病況應該沒這麼嚴重，更有酸民攻擊她戴假髮又整鼻子；14日下午她還在臉書直播祝大家七夕情人節快樂，更解釋戴假髮因用藥掉髮，不想讓爸媽擔心、想讓他們看到自己最有精神的模樣，也解釋自己是因鼻骨斷裂，經過三次開刀，甚至被削掉鼻骨重建。

下午才直播、晚間卻驚傳送急診，于美人要大家為她集氣，似乎病況急速惡化。記者詢問她經紀人，經紀人表示「已經回去休養了」，透露自詹雅雯患病且用藥後，只要沒力氣爬起來或一直吐，就得到醫院報到，「常進出醫院，也不想特別提」，今早因無力再度送急診，而後下午2、3點就已返家休養，還直播與大家報平安，但因晚上活動有很多單位會參與，她不想影響他人，才缺席直播，並非如其他媒體所指的緊急送醫，只是沒想到主持人于美人會號召網友為她集氣，造成病況惡化的假象，「目前休養中，沒事沒事，謝謝大家關心」。