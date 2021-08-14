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王子邱勝翊、邱宇辰隔5年再合作 聯手「逝去的情人節」

記者楊起鳳／即時報導
張與辰(左起)邱宇辰、王子合作「致那些逝去的情人節」。圖／喜鵲娛樂提供
張與辰(左起)邱宇辰、王子合作「致那些逝去的情人節」。圖／喜鵲娛樂提供

8月初台灣歌手邱勝翊（王子）才剛與郭雪芙推出四種語言COVER，該影片不但連日衝上發燒影片排行，更引起網友熱烈敲碗要求加碼。王子、邱宇辰兄弟檔13日晚同步釋出了最新COVER作品跟大家見面，讓歌迷朋友們又驚又喜，大呼「聽得超級過癮！」

繼「High 5 制霸青春」插曲「帥過頭」後，這是王子跟邱宇辰睽違五年再度合作，王子表示：「感覺好像回到團體生活，有點熟悉又卻很陌生。」邱宇辰也說：「心情上肯定是很不一樣，現在的我們都30歲了，不論在聲音還是情感上，彼此都成熟很多。」

影片來源：YouTube

這次特別選在七夕情人節前夕上架，推出特別企劃「致那些逝去的情人節」，一連帶來了四首比較悲傷充滿回憶氛圍的情歌，包含了梁靜茹—慢冷、任然—飛鳥和蟬、孫燕姿—開始懂了以及張惠妹—連名帶姓。王子表示：「情人節在大家既定的印象裡，通常都會聯想到『告白』、『浪慢』等充滿粉紅泡泡的元素，但一定也有許多人在這種節日裡是孤單的，因此想藉由這個作品，讓我們陪你好好想念心中的『那個人』」。

本次COVER亦再度邀請已合作數次的製作人張與辰擔任編曲、配音、製作等細節，而張與辰更在此次獻聲了兩首歌曲，三位不同風格的嗓音也讓這次的歌曲呈現更有層次。其中阿妹的「連名帶姓」更是兄弟倆一致認為四首當中最困難的「大魔王」，邱宇辰說：「這首歌我個人非常喜歡，而且是公認的難唱，除了音真的很高，更多的是情感的表達，能挑戰這麽經典的歌曲，真的是一次很棒的經驗。」

王子也說：「詮釋中文歌曲和其他語言歌曲時，除發音和咬字外，因為中文歌曲大家都聽得懂，所以更能讓聽眾們感受到感情的流動，因此在錄音時也會花更多時間醞釀情緒。」平時總是帶給大眾陽光外向的兩人，在這個特別的日子裡，為粉絲們深情演繹情歌組曲，除了讓人們看到有別於以往的面向外，就像是在線上陪大家一起過情人節，除了上架暖心限定祝福，也療癒許多人的心。

影片來源：YouTube

邱宇辰(左)和王子兄弟倆合作。圖／喜鵲娛樂提供
邱宇辰(左)和王子兄弟倆合作。圖／喜鵲娛樂提供
邱宇辰(右)和王子兄弟倆合作。圖／喜鵲娛樂提供
邱宇辰(右)和王子兄弟倆合作。圖／喜鵲娛樂提供

台灣 梁靜茹

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