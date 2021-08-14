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醫療糾紛纏訟5年 銀霞經濟陷困境

娛樂新聞組╱綜合報導
-銀霞這五年來因為醫療訴訟備受煎熬。(圖：銀霞提供)
-銀霞這五年來因為醫療訴訟備受煎熬。(圖：銀霞提供)

以一首「蘭花草」走紅、同時是資深女星甄珍胞妹的銀霞，五年來因為醫療糾紛備受煎熬，她不停打官司，地院、高院都敗訴，最後在最高法院終於得到「發回更審」判決，銀霞表示：「帶給本人一絲公義的曙光。」她這五年因打官司身心俱疲，連經濟也陷入困頓。

本報系聯合報報導，今年62歲的銀霞，2014年赴醫院看病，她指當時陳姓醫師違反約定沒有做冷凍切片，直接進行微創手術，將腫瘤判定為良性的巧克力囊腫，但之後發現是惡性腫瘤的卵巢癌，讓她癌細胞擴散。因此銀霞提出相關告訴。但在地方法院、高等法院都敗訴，最後到高等法院，終於獲判發回更審，讓銀霞備感欣慰。

中國時報報導，銀霞這五年拖著虛弱身體抗癌，身體狀況時常不穩定，必須定期赴醫院檢查回診，但近來因為疫情影響，她前陣子都不敢去醫院檢查，最近則是不能不去。

她坦言自身的體力驟降，甚至連腰椎、手腕都不時出現疼痛，她日前晚間在家看電視時，不小心在沙發上打盹，突然醒來後想要站起來，卻發現腳無力，沒站好還不慎扭傷，「我現在一隻腳腫得跟豬頭一樣，走路也會跛腳」，她趕緊就醫，照X光檢查後發現，幸好沒有骨折等，目前就先靜養等待身體逐漸恢復。

腫瘤 癌細胞 疫情

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