我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一票反對 洛市室內公共場所出示疫苗證明延後

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

曾經老死不相往來 大S破冰言承旭：杉菜永遠在

記者楊起鳳／即時報導
言承旭最近參加「披荊斬棘的哥哥」，引發不少話題。(取材自臉書)
言承旭最近參加「披荊斬棘的哥哥」，引發不少話題。(取材自臉書)

台灣男星言承旭近期參加中國真人秀「披荊斬棘的哥哥」，他的成名作「流星花園」自然成焦點，製作組日前也請到大S為他送上加油視頻，說出不為人知的祕密，讓現場來賓感動到尖叫落淚。

大S在拍「流星花園」時和言承旭很不對盤﹗當時她和言承旭不合的傳言不斷，大S多年後再拍「倩女幽魂」定裝記者會上也曾鬆口坦承，「言承旭真的很怪，根本無法和他相處，也不想再合作。」

來源：聯合影音

當時記者問大S和F4是不是真的很難相處？大S很直接地表示：「只有言承旭讓我感覺無法相處，他老是不講話，自顧自地發脾氣，我都不知他為何生氣。」

既然如此不對盤，如何能在「流星花園2」中演出深情款款的對手戲呢？大Ｓ說，當時只好把言承旭當作那時的男友藍正龍啊！不然怎麼辦，最好以後都不要再合作了。沒想到20年後兩人冰釋。

大S在Instagram中PO出在節目中說給言承她語氣溫柔語氣溫柔：「道明寺，我是你的杉菜，我們以前拍戲的時候動不動就互相耍彆扭，那時候我覺得你是高深莫測的死小孩，現在你反而變成一個大哥哥，變得開朗有魅力，你是我人生中第一個男主角—道明寺，杉菜永遠都在。」疑似大和解，此段話一出，現場嘉賓立即尖叫淚崩，言承旭也跟著眼眶含淚。

大S為言承旭現聲打氣。(取材自臉書)
大S為言承旭現聲打氣。(取材自臉書)

大S 台灣 中國

上一則

「山河令」爆紅男星靖國神社拍照 官媒痛批 27個代言掉光

延伸閱讀

44歲言承旭認「道明寺」帶來迷失 發長文認「不完美」

44歲言承旭認「道明寺」帶來迷失 發長文認「不完美」
粉絲要求幫要偶像簽名 陳威全自爆曾靠言承旭紓困

粉絲要求幫要偶像簽名 陳威全自爆曾靠言承旭紓困
鄭爽千字文為「代孕」道歉 狠嗆張恒：別騷擾我

鄭爽千字文為「代孕」道歉 狠嗆張恒：別騷擾我
陳美鳳65歲生日狂收168顆紅蛋 許願「好想脫單」

陳美鳳65歲生日狂收168顆紅蛋 許願「好想脫單」

熱門新聞

范冰冰自2018年因捲入逃稅風波後，去年重啟演藝活動，但事業與人氣受到重擊大不如前。（取材自微博）

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

2021-08-07 20:16
陳露(左)曬出她與霍尊的合照。(取材自微博)

羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

2021-08-10 23:40
王菲第一任丈夫是搖滾歌手竇唯(左)。(取材自微博)

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

2021-08-11 02:24
中國歌手霍尊（左）被交往9年的舞者女友陳露（右）踢爆斯文外表下的真面目。（取材自微博）

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

2021-08-12 22:45
林孝謙表示能跟趙麗穎合作根本是美夢成真。(圖:好時光娛樂提供)

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

2021-08-11 19:30
2016年時，包貝爾在自己婚禮上和杜海濤等人將伴娘柳岩(左二)扔下水，引發熱議。(取材自微博)

包貝爾忙撇清吳亦凡 卻被懟：滾出娛樂圈

2021-08-06 02:30

超人氣

更多 >
霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡

美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
霍尊不只淫亂 還瞧不起女友家庭「和我不是一個層面」

霍尊不只淫亂 還瞧不起女友家庭「和我不是一個層面」