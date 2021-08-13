曾經老死不相往來 大S破冰言承旭：杉菜永遠在

言承旭最近參加「披荊斬棘的哥哥」，引發不少話題。(取材自臉書)

台灣 男星言承旭近期參加中國 真人秀「披荊斬棘的哥哥」，他的成名作「流星花園」自然成焦點，製作組日前也請到大S 為他送上加油視頻，說出不為人知的祕密，讓現場來賓感動到尖叫落淚。

大S在拍「流星花園」時和言承旭很不對盤﹗當時她和言承旭不合的傳言不斷，大S多年後再拍「倩女幽魂」定裝記者會上也曾鬆口坦承，「言承旭真的很怪，根本無法和他相處，也不想再合作。」

來源：聯合影音

當時記者問大S和F4是不是真的很難相處？大S很直接地表示：「只有言承旭讓我感覺無法相處，他老是不講話，自顧自地發脾氣，我都不知他為何生氣。」

既然如此不對盤，如何能在「流星花園2」中演出深情款款的對手戲呢？大Ｓ說，當時只好把言承旭當作那時的男友藍正龍啊！不然怎麼辦，最好以後都不要再合作了。沒想到20年後兩人冰釋。

大S在Instagram中PO出在節目中說給言承她語氣溫柔語氣溫柔：「道明寺，我是你的杉菜，我們以前拍戲的時候動不動就互相耍彆扭，那時候我覺得你是高深莫測的死小孩，現在你反而變成一個大哥哥，變得開朗有魅力，你是我人生中第一個男主角—道明寺，杉菜永遠都在。」疑似大和解，此段話一出，現場嘉賓立即尖叫淚崩，言承旭也跟著眼眶含淚。