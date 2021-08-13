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徐若瑄揭懷孕血淚 躺5個月護胎、產後雙腳萎縮

噓！星聞 綜合報導
徐若瑄2015年時，為了安胎吃了不少苦。 (取材自臉書)
徐若瑄2015年時，為了安胎吃了不少苦。 (取材自臉書)

台灣女星徐若瑄的兒子Dalton滿6歲了！她回想起6年前為了肚子裡的寶寶，在床上躺了整整5個月，體重大幅增加25公斤，明明害怕打針，卻心甘情願打了300多針，如今回想起來，她很有多感觸，卻也有滿滿的幸福。

徐若瑄當初為了安胎，硬生生在床上躺了5個月，並且放下尊嚴由旁人幫忙解決排泄，當時因為不能走動，加上要吃很多營養的東西，體重暴增25公斤，也為了要保護胎兒，前前後後扎了300多針，當時屁股已經快要找不到可以再扎針的地方。

徐若瑄2015年時，為了安胎吃了不少苦。 (取材自臉書)
徐若瑄2015年時，為了安胎吃了不少苦。 (取材自臉書)

也因為當時必須斜躺的關係，徐若瑄只能以流質類食物為主，每天忍著嘔吐跟胃食道逆流的不適，也要盡力吸收營養，保全肚子裡的Dalton，而生產完也沒有立刻雨過天晴，因為長期臥床，她的雙腿肌肉無力萎縮，一度蹲下後站不起來，咬牙復健了半年以上才逐漸恢復肌力。

不過徐若瑄始終樂觀面對考驗，幸好關關難過關關過，如今小寶貝已經6歲了，她也在當母親的這條路上，體會母親無私的愛，可以很堅毅、堅定。而幸好Dalton也很聽話、懂事，理解她為了工作得先暫時不在身邊，甚至會窩心地說：「謝謝媽咪辛苦把我生下來，我也愛妳媽媽。」

徐若瑄2015年時，為了安胎吃了不少苦。 (取材自臉書)
徐若瑄2015年時，為了安胎吃了不少苦。 (取材自臉書)

徐若瑄回顧自己至今經歷的種種，「我的一生從不是那麼順遂，只是沒想過連懷孕老天也是給我這麼大的考驗，但我總是用徐媽媽和徐老爹教我的樂觀來『逆轉勝』。」這樣的態度面對目前的全球疫情，她也是依舊保持樂觀：「我們都平安就好。」

台灣 疫情 肌肉

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