hito音樂獎揭曉 田馥甄掃5獎

田馥甄以「無人知曉」專輯奪5大獎，成為大贏家。(圖：Hit Fm聯播網提供)

今年「2021 hito流行音樂獎頒獎典禮」受疫情 影響忍痛取消，由Hit Fm的DJ阿娟、SoWhat、Bryan、魏如萱和Dennis「空中連線」揭曉獎項。田馥甄憑「無人知曉」專輯囊括5獎成為大贏家。

田馥甄開心表示：「很感動大家也跟我一樣喜歡這張專輯，未來我會繼續加油，用好音樂『田』滿歌迷的心。」

瘦子E.SO則憑「Outta Body靈魂出竅」專輯在hito中文排行榜得到十周冠軍寶座，成為這次冠軍王，他開心有這樣的好成績，「但領到『聲猛新人獎』卻有些尷尬，因為我其實出道也很久了」。而他今年金曲獎入圍 男歌手等3項獎，卻不打算參與紅毯，粉絲直喊可惜。

周興哲奪hito音樂三獎，遺憾無法親自領獎。(圖：Hit Fm聯播網提供)

而周興哲奪下三項獎，人在大陸宣傳的他，盼將這份感動化成音符，感言影片不忘放送飛吻，與粉絲相約舞台見。

炎亞綸憑「摩登原始人」獲得「hito Star全能藝人」，他打趣最近發現給算命老師的出生時間是錯的，本來以為是隻A5和牛，但其實是勞碌黃牛命，默默耕耘、笑納全能。

孫盛希「出沒地帶」成為DJ最愛專輯，並獲hito製作人獎；韋禮安則奪「hito創作歌手」，表示一直期許成為專業的音樂職人，他將音樂喻為孩子，感謝大家對他努力做人的肯定；李友廷「誰」奪DJ最愛點播單曲，他坦言曾因曲式和演唱的困難度排斥這首歌，卻因認同而有找到「知音」的感動。