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翻拍「我的野蠻女友」 台灣海選女主角

記者楊起鳳╱綜合報導
韓版「我的野蠻女友」叫好叫座，台灣將翻拍，開始海選女主角。(圖：群體提供)
韓版「我的野蠻女友」叫好叫座，台灣將翻拍，開始海選女主角。(圖：群體提供)

「我的野蠻女友」華語版全球選秀活動開跑，偶像製造機柴智屏與製作人張立昂及野蠻大使蔡凡熙與段鈞豪同時亮相。升格為製作人的張立昂之前直播時曾透露柯震東會投資，不過卻被柴智屏吐槽「錢還沒進來」。由於過去全智賢扮演的野蠻女友太過鮮明，張立昂透露2022年新的野蠻女友會有新的樣子，希望找到差不多特質特色的女生。

「尋找野蠻女友」全民大海選，柴智屏特邀張立昂擔任戲劇製作人。張立昂說目前先從劇本會議開始，自己也不是那種很凶的製作人，柴智屏說他屬於不恥下問型。未來會不會也下海演出？張立昂笑說：「應該會有彩蛋吧！」至於同門的蔡凡熙和段鈞豪除了當選秀評審外也會參加演出。

這段期間有不少人推薦女主角人選，有人推薦曾之喬、王淨，張立昂說目前還沒定論，要看劇本出來後才能決定，倒是車太鉉一角他和柴智屏在開會時曾開玩笑表示「可以找卜學亮來演」，他心中則傾向可愛又野蠻的類型女生。

張立昂私底下也曾交過野蠻女友，會吃醋、傲嬌或是耍脾氣，但他不能忍受女友動粗。蔡凡熙則透露國中時曾看過「野蠻女友」重播，他過去交往的都是同年紀女生，沒交過野蠻姐姐型，但他喜歡「控制狂、有主見的女生」，心目中的野蠻女友形象應該像是「郭雪芙」類型。

華語版「我的野蠻女友」台灣首發全民大海選活動起跑，由段鈞豪(左起)、張立昂、柴智...
華語版「我的野蠻女友」台灣首發全民大海選活動起跑，由段鈞豪(左起)、張立昂、柴智屏和蔡凡熙一同出席造勢活動。(記者王聰賢╱攝影)

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