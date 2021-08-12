吳克群「yyds」打臉中國奧運選手？ 網：晦氣

吳克群勉勵選手文，因用詞遭網友出征。（取材自微博）

台灣 歌手吳克群近期於大陸選秀節目「說唱聽我的」擔任推薦官，他曾透露當初是想擔任選手、而非推薦官，甚至不想當吳克群、化名「K」，想在音樂做新嘗試與區隔，日前他與選手小鴨與喬幫主合唱「摩擦」，聽到兩位選手的詞，他事後有感而發寫道「我終於了解了什麼是yyds……就是～永遠都輸！」，卻意外觸動網友敏感神經，遭出征痛罵。

他發文談到參加「說唱聽我的」節目後，坦言不在乎比賽輸贏，只想讓選手們的作品被聽見、被看見，也認為唱出心裏話是最打動人心的，「花很多時間去理解他們的內心，試著讓他們最迷人的地方被看見。希望大家的作品能傳到大街小巷」，一字一句都是提攜後輩的用心與勉勵。

但他開頭所寫的「我終於了解了什麼是yyds……就是～永遠都輸！」中，「yyds」是大陸網路流行語，意謂「永遠的神」拼音縮寫，在這次東京奧運 中，官媒也以「yyds」稱讚大陸選手，而發文時機敏感，引起大批網友不滿砲轟「晦氣」、「奧運閉幕式都在說中國 隊中國運動員yyds，往下一拉看見個永遠都輸？」、「你這一盆冷水真的潑得六」等，但也有網友認為只是抒發對於節目的心情，覺得過於「扣帽子」。