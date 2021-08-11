婆婆媽媽忙當和事佬 大S、汪小菲暫不離婚了

在身邊許多人當和事佬勸和之下，大S(左)、汪小菲暫時不離婚了。(取材自微博)

大S （徐熙媛）先前放話要跟老公汪小菲 離婚，消息震驚兩岸，事後大S不再回應婚姻現況，而汪小菲則頻頻示好，希望能挽回愛妻，期間徐媽媽、張蘭都充當和事佬；事發2個多月後，夫妻倆總算言歸於好，度過婚姻危機。

汪小菲6月突然在微博發文，痛批台灣還打不到疫苗 ，但對岸一片繁榮景象，「這就是對比、這就是差距」，挑動兩岸敏感神經，此舉惹怒大S，對媒體放話要休夫，嚇得汪小菲不敢再亂放砲，沒多久換大S在社群發文「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」。事後她坦言是因不滿現在還打不到疫苗，對婚姻則打定主意不再回應。

而徐媽媽對汪小菲這個女婿一直頗為疼愛，也不只一次對媒體誇讚汪小菲愛妻愛家，認為女兒說要離婚只是氣話，希望外界給小兩口時間冷靜冷靜，現在傳出大汪夫妻倆已經和好了，婚姻警報暫時解除。

另據鏡週刊報導，日前小S為奧運喝采，使用「國手」一詞遭對岸網友出征，汪小菲忍不住在微博發文，說她們姊妹絕對是「最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人。」不過此舉並無多大幫助，反被網友狂攻要他和大S離婚，以及表態不會讓兩個孩子接受「台獨」教育。

這陣子大S的臉書幾乎每篇po文都有網友因政治立場留言謾罵，如今連小S也捲入政治風波，姊妹倆合作的新節目「熙娣想聊」又因疫情延宕，可說是多事之秋。