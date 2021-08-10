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吳姍儒扛高額店租 佛心房東吳宗憲停收4個月

記者林怡秀／綜合報導
吳宗憲(右)考量疫情，竟連續四個月沒跟女兒吳姍儒收租金。（圖：中天提供）
吳宗憲(右)考量疫情，竟連續四個月沒跟女兒吳姍儒收租金。（圖：中天提供）

台灣綜藝節目「小明星大跟班」日前討論疫情話題，主持人吳宗憲爆料女兒吳姍儒（Sandy）在台北市東區的咖啡店月租要百萬台幣(約3.6萬美元)，但佛心房東考量疫情，竟連續四個月沒跟Sandy收租金，原來吳宗憲正是房東本人，另外他還送給二女兒一台名車，對女兒果然是寵愛無極限。

三級警戒讓餐飲業者叫苦連天，吳宗憲就分享曾看到新聞報導，有房東連續四個月都不收房租：「畫面出現在她（Sandy）的店，那個咖啡廳在東區月租上百萬台幣，她跟房東說可不可以不收房租？就這樣四個月都不收，她還告訴那個房東因為要照顧員工，請房東再出點錢多照顧他們。」Sandy要吳宗憲別亂說話，吳宗憲大喊：「恁爸就是那個房東啦！老闆娘妳真的不能這樣子。」笑翻全場。

家中經營二手車行的薔薔，也透露爸爸因為疫情愁容滿面，她幫車行拍影片宣傳，累積不少新顧客，連吳宗憲的二女兒也把愛車賣給她，對此吳宗憲解釋：「她（二女兒）為了有現金可以支付員工薪水，才把她的車賣掉，但她現在換Porsche（保時捷）。」Sandy聽出端倪：「你幫她買新車嗎？你真的很過分耶！我8月生日她10月，而且她已經要嫁出去了！」吳宗憲則回「因為她很乖啦！」

房東 疫情 租金

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